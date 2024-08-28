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В Госдуме предупредили о новых штрафах для водителей с 1 сентября

28 августа 2024 12:31
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В Госдуме предупредили о новых штрафах для водителей с 1 сентября

С 1 сентября 2024 года в России вступает в силу закон, запрещающий высаживать из транспорта инвалидов первой группы и детей-инвалидов. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев, сообщает РИА Новости.

По его словам, за нарушение данного закона предусмотрены штрафы: для водителя – 5 тыс. рублей, для должностного лица – до 30 тыс. рублей.

В июне президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который вводит штраф до 30 тысяч рублей за принудительную высадку инвалидов первой группы из общественного транспорта.

Теперь за принудительную высадку из общественного транспорта инвалида I группы, следующего без сопровождения и не подтвердившего оплату проезда либо право на бесплатный или льготный проезд, нарушителям будет грозить штраф: для водителей — в размере 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 до 30 тыс. рублей.

До принятия этого закона в российском законодательстве аналогичные санкции были предусмотрены за высадку несовершеннолетних лиц, не достигших 16-летнего возраста, пишет Газета.

Теги: Городской транспорт

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