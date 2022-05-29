В этом году выпускные организуют чаще, чем в ковидном 2021

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Расходы на организацию выпускного бала и наряды по сравнению прошлым годом для родителей 9-классников выросли в среднем на 30%, для родителей 11-классников — на 15%. Годовая инфляция, по данным Росстата на конец апреля, составила 17,8%. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 3000 родителей выпускников 9 и 11 классов из всех округов страны.



Чтобы организовать своим 9-классникам выпускной вечер, родители собирают в среднем по 10000 рублей. В столицах праздник обходится дороже: в Москве сдают 12000 рублей, в Санкт-Петербурге — 10500 рублей.



Выпускной после окончания 11 классов обходится дороже: в среднем по России на организацию торжества родители собирают по 15000 рублей, в Москве — 18500 рублей, в Санкт-Петербурге — 17500 рублей.



О том, что у детей не будет выпускного, сообщили 13% родителей 9-классников и 8% родителей 11-классников.



В этом году выпускные организуют чаще, чем в пандемийном 2021-м (праздников для 9-классников будет больше), и на организацию торжеств потратят больше, чем год назад. В 2021-м родители 9-классников скидывались в среднем по 6600 рублей, 11-классников — по 11500 рублей. По сравнению с доковидным 2019 годом суммы выросли еще более существенно: тогда на выпускной из 9 класса сдавали в среднем 5900, из 11 класса — 11400 руб.



Еще одна существенная статья расходов — наряд для выпускника. В среднем по России платье для 9-классницы обойдется родителям в 12500 рублей, для 11-классницы — в 14500 рублей. Костюмы для сыновей-выпускников 9 и 11 класса облегчат семейные бюджеты на 10500 и 16500 рублей соответственно.



В столицах дороже: в Москве на выпускные платья девушек родители потратят в среднем по 13500 и 17500 рублей (для выпускниц 9 и 11 классов соответственно), на костюмы для юношей — по 13000 и 18000 рублей соответственно. В Санкт-Петербурге расходы на наряды дочерей составят 12000 рублей в 9 классах и 17000 рублей в 11 классах, для сыновей — 10000 и 16000 рублей соответственно.



В том, что не покупают особенную одежду для выпускного бала, признается 18% родителей сыновей и 20% родителей дочерей, готовящихся к выпуску из 9 класса. В 11 классе такое встречается реже: специальных нарядов для торжественного выпуска из школы не готовят 17% родителей юношей и 10% родителей девушек.



За год расходы на праздничную одежду для детей-выпускников выросли: для сыновей — на 500—1000 рублей, для дочерей — на 2000 рублей.