В большинстве самарских семей Дедов Морозов сыграет папа

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В остальных случаях самарцы обратилась к аниматорам — спрос на выступления Дедов Морозов и Снегурочек вырос на 70% за последние две недели.

Дед Мороз придет в гости к почти трети самарских семей. Согласно исследованию Авито Услуг, 31% опрошенных самарцев отметили, что к ним придет Дед Мороз. При чем больше, чем в половине случаев (21% из 31%) роль Деда Мороза сыграет кто-то из семьи, а остальные (10% из 31%) воспользуются услугами аниматора. Эксперты Авито Услуг рассказали, кто чаще всего будет играть Деда Мороза в самарских семьях, сколько придется потратить на подготовку к роли и сколько стоят услуги аниматоров Дедов Морозов в Самаре в настоящий момент.

В этот Новый год Дедов Морозов чаще всего будут играть отцы

В большинстве — каждом втором — случаев роль Деда Мороза в Самаре в этом году исполнит отец семейства. Об этом сообщили 51% самарцев, кто планирует разыграть визит Деда Мороза силами собственной семьи. На втором и третьем месте среди исполнителей его роли — дедушки и дяди. В этом году они облачатся в красный или синий костюм и белую бороду в 17% и 10% случаях соответственно. Однако не стоит считать, что роль Деда Мороза — исключительно мужская. Почти в каждой десятой семье (8%) Деда Мороза сыграет бабушка, мама, тётя или сестра

Кто играл Деда Мороза в детстве нынешних родителей

При этом отцы — традиционно самый частый семейный выбор на роль Деда Мороза в Самаре. На вопрос о том, кто играл Деда Мороза в вашей семье, когда вы были ребенком, 27% самарцев ответили, что это был папа.

На втором месте после папы по частоте выбора в Самаре — приглашенный актер или аниматор. Его приглашали для 18% опрошенных. На третьем месте практически у всех возрастов — дядя (9%).

Как самарцы готовятся сыграть Деда Мороза

Те, кто собрался играть Дедов Морозов для детей в своих семьях, начали готовиться к роли заранее. Уже в первой половине декабрь спрос на аренду костюмов Дедов Морозов в Самаре вырос на 7%. Активнее всего — в Красноярске (+224%), Челябинске (+150%) и Екатеринбурге (+136%).

Средняя стоимость аренды костюма Деда Мороза по городу составляет в декабре 2023 года 700 рублей в сутки. Доступнее всего по стране костюмы Деда Мороза сейчас в Тольятти — там стоимость на них стартует от 450 рублей в сутки.

Сколько сейчас стоит заказать аниматора — Деда Мороза

Спрос на артистов, играющих Дедов Морозов и Снегурочек, в первой половине декабря вырос на 70% по сравнению с последними неделями ноября. Больше всего активизировались в поиске аниматоров жители Омска (+107%), Перми (+100%) и Краснодара (+91%).

Средняя стоимость выступления Деда Мороза и Снегурочки в Самаре на текущий момент на Авито — от 2 000 рублей за визит. Дороже всего — в Москве и Сочи (от 3 000 рублей за выступление). Чаще всего в услуги Дедов Морозов и Снегурочек входит: раздача подарков, тематические игры и конкурсы, танцы, хоровод у ёлочки, новогодний реквизит и музыкальное сопровождение. Но среди предложений можно встретить и Дедов Морозов с особой программой. Например, можно найти аниматоров, предлагающих провести научное шоу, шоу мыльных пузырей или крио-программу с заморозкой воды и сладостей.