В апреле в России стартует День собственника

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С 13 апреля по 13 июня во всех регионах реализуется проект День собственника. В этот период управляющие организации проведут общедомовые собрания собственников с голосованием в заочной форме с использованием системы ГИС ЖКХ. Собственники смогут ознакомиться с повесткой, изучить материалы и проголосовать в приложении Госуслуги.Дом или в личном кабинете ГИС ЖКХ в удобное время. Проект проводит АО «Оператор информационной системы» при поддержке Минстроя России и Минцифры России.

Собственники квартир в домах, в которых управляющие организации проведут электронные голосования в рамках Дня собственника, получат письмо от Госуслуг. Так они не пропустят начало голосования и смогут скачать приложение Госуслуги.Дом, если ещё этого не сделали. Скачав приложение, собственник дома в котором проходит голосование, сможет ознакомиться с повесткой и приложенными материалами, а в даты проведения собрания проголосовать за выбранное решение. Срок проведения собрания может составлять от 7 до 60 дней. Система подсчитает голоса автоматически на основании размещенных в ней данных о собственниках и площади помещений. Результаты голосования пользователь также сможет увидеть в приложении Госуслуги.Дом или в личном кабинете ГИС ЖКХ. А протоколы по итогам прошедшего собрания также придут собственникам в рассылке Госуслуг.