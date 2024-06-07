Уволиться вслед за руководителем готовы только 16% работающих самарцев

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Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил у респондентов, останутся ли они на своих рабочих местах, если их непосредственные руководители решат уволиться. В опросе приняли участие работающие экономически активные граждане.

Когда увольняется непосредственный руководитель, многие задают себе вопрос: стоит ли продолжать работать или уйти вместе с ним. В такой ситуации 16% самарцев предпочтут покинуть компанию вслед за начальником: 9% абсолютно уверены, что уволятся, а 7% скорее готовы расстаться с работодателем. И напротив, 34% скорее останутся в компании. 49% абсолютно категоричны: увольняться вслед за руководителем они не станут.



Опрошенные в возрасте до 34 лет говорили о готовности покинуть работу в случае смены руководства чаще тех, кто старше. С увеличением возраста респондентов растет количество лояльных компании.



Женщин, однозначно не желающих уходить с работы из-за увольнения начальства, больше, чем мужчин.



Время проведения: 26 мая — 5 июня 2024 года.