Увереннее всего на собеседованиях чувствуют себя самарцы старше 45 лет с доходами выше среднего

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Уверенность соискателей на собеседованиях растет вместе с их доходами. На встрече с потенциальным работодателем старшее поколение чувствует себя заметно увереннее, чем респонденты до 34 лет. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары. Респонденты оценивали по 5-балльной шкале, насколько уверенно они чувствуют себя на интервью.

Отправляясь на собеседование, среднестатистический самарец, чувствует себя достаточно уверенно — на 3,7 балла из 5 возможных. При этом 32% совершенно не сомневаются в себе — свою уверенность на интервью они оценили на 5 баллов из 5. На четверку чувствуют себя 35% опрошенных, на тройку — каждый пятый (21%). О неуверенности и сильной неуверенности (2 и 1 балл соответственно) на собеседованиях рассказало не так уж много горожан — в сумме 9%.



Чем старше соискатели, тем спокойнее они чувствуют себя при трудоустройстве: если опрошенные до 34 лет оценивают степень уверенности в среднем на 3,1 балла, то респонденты старше 45 — на 4,3. Уверенность в себе растет вместе с уровнем доходов: те, кто зарабатывает свыше 80 тыс. руб., чувствуют себя увереннее тех, кто зарабатывает меньше (4,6 балла).



Время проведения: 8—22 февраля 2023 года