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Установлено, в каких профессиях самарцы больше доверяют мужчинам, а в каких — женщинам

11 февраля 2023 10:22
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Установлено, в каких профессиях самарцы больше доверяют мужчинам, а в каких — женщинам

В журналистике и сфере архитектурного проектирования больше женщин, а доверяют чаще мужчинам. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

Среди профессий, где больше доверяют гендерному большинству, — бухгалтер. Подавляющее число бухгалтеров — женщины (80%) и доверия к ним больше как со стороны женщин (67%), так и со стороны мужчин (52%). Женщин среди фармацевтов — 80%, и уровень доверия именно к представительницам слабого пола в этой сфере очень высок (54% среди мужчин и 41% среди женщин). 3 из 4 педагогов — представительницы прекрасной половины человечества, и доверяют чаще им (46% мужчин и 44% женщин). Аналогичная взаимосвязь характерна и для таких профессий как продавец, парикмахер, психолог, HR-менеджер, дизайнер, переводчик, риелтор и оператор call-центра.

Инженерные специальности в большинстве своем относятся к мужским (88% ИТР — представители сильного пола), и доверяют им в этой сфере гораздо больше (выбор в их пользу сделали 70% мужчин и 56% женщин). Та же ситуация с водителями: мужчинам за рулем больше доверия как со стороны сильного, так и слабого пола (78 и 63% соответственно).

Среди профессиональных групп, где соотношение полов составляет примерно 50 на 50: юристы, повара, фотографы, — уровень доверия тут выше к специалистам-мужчинам со стороны потенциальных клиентов обоих полов.

В сфере архитектурного проектирования женщин больше (66%), а доверяют самарцы чаще мужчинам (62 и 52% соответственно). Женщины составляют гендерное большинство и среди журналистов (70%), однако голоса опрошенных — на стороне корреспондентов-мужчин.

Врачи-мужчины — в меньшинстве (37%), но женщины-пациентки больше доверяют им, а вот среди мужчин уровень доверия к представителям обоих полов примерно одинаков. Мужчины-массажисты пользуются бо́льшим доверием со стороны женщин, массажистки (коих в профессии меньше) — со стороны мужчин.

10 лет назад по уровню доверия горожан к специалистам-мужчинам лидировали ИТР, повара и фотографы, сегодня — водители, ИТР и архитекторы. Среди женщин-специалистов горожане чаще наделяют кредитом доверия парикмахеров, бухгалтеров и фармацевтов.

Время проведения: 16 января — 8 февраля 2023 года

Теги: Опрос

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