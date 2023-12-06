Установлено, что хотят изменить самарцы в своей жизни с нового года

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из Самары.

Заняться образованием и больше читать в новом году хочет каждый третий самарец (34%). Уделять достаточно времени близким и своим увлечениям мечтает 29 и 28% соответственно. Наладить личную жизнь планируют 20% опрошенных, еще столько же хотят заняться спортом. Больше отдыхать в 2024 году загадали 18% горожан. Пересмотреть отношение к жизни и окружающим хотят 16% респондентов, еще 16% мечтают о ремонте. Поменять место жительства планируют 15%. Изменить систему питания и начать изучать иностранный язык — цели на следующий год 13 и 11% соответственно. Отказаться от вредных привычек в будущем году планируют 10% опрошенных. 7% задумываются о смене круга друзей. 3% респондентов устраивает их жизнь, менять ее в новом году они не планируют.



Мужчины чаще женщин в новом году хотят отказаться от вредных привычек. Женщинам же важнее с нового года поменять мировоззрение к жизни и пересмотреть систему питания.



Чаще остальных уделять время образованию и чтению в новом году хотят респонденты моложе 34 лет (42%). О том, чтобы дарить больше времени близким, чаще мечтают респонденты старше 45 лет (32%).



Время проведения: 20 ноября — 5 декабря 2023 года