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Установлено, что хотят изменить самарцы в своей жизни с нового года

6 декабря 2023 09:35
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Установлено, что хотят изменить самарцы в своей жизни с нового года

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из Самары.

Заняться образованием и больше читать в новом году хочет каждый третий самарец (34%). Уделять достаточно времени близким и своим увлечениям мечтает 29 и 28% соответственно. Наладить личную жизнь планируют 20% опрошенных, еще столько же хотят заняться спортом. Больше отдыхать в 2024 году загадали 18% горожан. Пересмотреть отношение к жизни и окружающим хотят 16% респондентов, еще 16% мечтают о ремонте. Поменять место жительства планируют 15%. Изменить систему питания и начать изучать иностранный язык — цели на следующий год 13 и 11% соответственно. Отказаться от вредных привычек в будущем году планируют 10% опрошенных. 7% задумываются о смене круга друзей. 3% респондентов устраивает их жизнь, менять ее в новом году они не планируют.

Мужчины чаще женщин в новом году хотят отказаться от вредных привычек. Женщинам же важнее с нового года поменять мировоззрение к жизни и пересмотреть систему питания.

Чаще остальных уделять время образованию и чтению в новом году хотят респонденты моложе 34 лет (42%). О том, чтобы дарить больше времени близким, чаще мечтают респонденты старше 45 лет (32%).

Время проведения: 20 ноября — 5 декабря 2023 года

 

Теги: Опрос

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