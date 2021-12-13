Управление Росгвардии по Самарской области вошло в число лидеров по итогам работы в 2021 году

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В управлении Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации прошел оперативный сбор руководящего состава. Командующий Приволжским округом войск национальной гвардии генерал-полковник Александр Порядин подвел итоги служебно-боевой деятельности за 2021 год и определил задачи на 2022 год.

В текущем году подразделения округа приняли участие обеспечении правопорядка в период проведения общественно-значимых мероприятий. К ним можно отнести проведение Единого дня голосования, Игры стран СНГ в Казани, перепись населения Российской Федерации.

Этим летом подразделения округа принимали участие во всероссийских учениях «Заслон-2021» и «Запад-2021» - стоит отметить, что столь масштабные тренировки состоялись впервые за время существования силового ведомства. При этом командование высоко оценило уровень подготовки участников тактико-специальных учений, отметив их профессионализм, боевую выучку и крепкую моральную закалку. Особое внимание было обращено на эффективность взаимодействия с подразделениями других силовых ведомств.

Также летом на территории Приволжского округа подразделения Росгвардии принимали участие в ликвидации крупных лесных пожаров. Личный состав и техника ведомства боролись с огнём сразу в нескольких регионах, при этом задействовались ведомственные вертолеты Ми-8 и самолёт Ил-76. Авиация Росгвардии сбросила на наиболее крупные очаги свыше тысячи тонн воды.

Подведены итоги и по направлениям деятельности. Так, в настоящее время под защитой подразделений вневедомственной охраны находится порядка 90 тысяч объектов и более 160 тысяч мест проживания и хранения имущества граждан. За услуги по охране имущества физических и юридических лиц в федеральный бюджет перечислено около 3 миллиардов 300 миллионов рублей.

Экипажами вневедомственной охраны пресечено свыше 11 тысяч правонарушений в отношении охраняемого имущества

Подразделения лицензионно-разрешительной работы обеспечивают контроль за более чем полумиллионном владельцев оружия. В их пользовании находится почти 900 тысяч единиц.

В режиме видеоконференцсвязи в заседании принял участие начальник Управления Росгвардии по Самарской области генерал-майор полиции Александр Эсауленко: «В Приволжском округе войск национальной гвардии состоялся оперативный сбор. Венцом оперативного сбора являлся военный совет под руководством командующего войсками округа, на котором были подведены итоги оперативно-служебной деятельности всех территориальных подразделений и дана оценка каждому территориальному органу. С удовлетворением могу сказать, что в 2021 году мы вошли в тройку лидеров.»