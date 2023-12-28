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Управление Росгвардии по Самарской области информирует о графике работы в новогодние праздники

28 декабря 2023 11:49
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Управление Росгвардии по Самарской области информирует о графике работы в новогодние праздники

Управление Росгвардии по Самарской области информирует о том, что в январе 2024 года прием граждан по вопросам предоставления государственных услуг в сферах оборота оружия, частной охранной деятельности и частной детективной деятельности в подразделениях лицензионно-разрешительной работы Самарской области организуется по следующему графику:
 
6 января 2024 года (суббота) - с 9:30 до 17:00 ч.
 
9, 12, 16, 19, 23, 26 и 30 января 2024 года - согласно установленному режиму работу.
 
Управление Росгвардии по Самарской области напоминает, что согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 No 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также административных регламентов Росгвардии, устанавливающих порядок предоставления государственных услуг в сферах оборота оружия, частной охранной деятельности и частной детективной деятельности, заявление о предоставлении соответствующей государственной услуги может быть подано в электронном виде в любое удобное для Вас время с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru).

Теги: Росгвардия

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