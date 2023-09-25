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В октябре текущего года Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведёт целевые приёмы по вопросам реализации права на жилище, а именно – по качеству и срокам проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, а также по переселению из аварийного жилищного фонда.

Открыта предварительная запись по телефону: 8(846)337-29-03 в будние дни с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00.

К участию в целевых приёмах будут приглашены представители министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, министерства строительства Самарской области, некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта».

Даты целевых приёмов будут сообщены дополнительно.