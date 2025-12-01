Умерла старейшая жительница России Клавдии Гадючкиной из Ярославской области, ей было 114 лет

Умерла старейшая жительница Ярославской области и абсолютная рекордсменка по продолжительности жизни в России Клавдия Михайловна Гадючкина. Она ушла из жизни в возрасте 114 лет. До своего 115-летнего юбилея пенсионерка не дожила всего несколько дней, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, пишет РБК.

Как утверждала сама Клавдия Гадючкина, она родилась 24 ноября 1909 года и уже отметила 116-летие. Однако в этом году данные уточнили: в метрических книгах была записана фактическая дата ее рождения — 5 декабря 1910 года по новому стилю. Таким образом, 5 декабря 2025 года ей могло исполниться 115 лет.

Клавдия Гадючкина пережила важнейшие события в истории России: Октябрьскую революцию, Первую мировую, Великую Отечественную войну, становление и преобразования нашего государства. В 15 лет она начала работать на ярославской мануфактурной фабрике «Красный перевал». За 40 лет прошла путь от прядильщицы до помощника мастера.

Несмотря на свой почтенный возраст, Клавдия Гадючкина продолжала вести домашние дела, интересовалась жизнью города и страны, сохраняла активность и позитивный настрой. «Чтобы прожить долго и счастливо, нужно работать и относиться ко всем с добром», — говорила долгожительница.

Клавдия Гадючкина признавалась, что считает себя счастливым человеком. У нее шесть внуков, восемь правнуков и пять праправнуков.