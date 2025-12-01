Я нашел ошибку
В ГД создали рабочую группу по выработке решений о защите покупателей вторичного жилья в России, принять участие в её работе пригласили Ларису Долину.
Депутаты пригласили Долину на заседение ГД для обсуждения проблемы сделок с жильем на вторичном рынке
Кульминацией мероприятия стало приготовление рекордной порции салата в форме символа 2026 года - лошади.
В Москве 1 декабря прошел кулинарный фестиваль «Селедка под шубой»
Клавдия Гадючкина пережила важнейшие события в истории России: Октябрьскую революцию, Первую мировую, Великую Отечественную войну, становление и преобразования нашего государства.
Умерла старейшая жительница России Клавдии Гадючкиной из Ярославской области, ей было 114 лет
29 ноября в многоквартирном доме в Советском районе Самары произошло отравление угарным газом.
В регионе за неделю  произошло 47 техногенных пожаров
Мероприятие было посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году защитника Отечества и 35-й годовщине начала возрождения казачества в Самаре, Самарской области и Поволжье.
Первый Фестиваль казачьей культуры «Слава Богу, что мы – казаки!» состоялся в Самаре
По поручению губернатора Вячеслава Федорищева дорогу от ул. Ташкентская до «Самара Арена» отремонтируют. 
Вячеслав Федорищев в Самаре провел оперативное совещание правительства
В понедельник, 1 декабря, в ходе оперативного совещания под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева были рассмотрены результаты и планы работы Единого института развития Самарской области (ЕИР).
В Самаре рассмотрели результаты работы Единого института развития Самарской области
Горячую линию проводят в рабочие дни специалисты Роспотребнадзора СО совместно с сотрудниками Центра гигиены и эпидемиологии,
 С 24 ноября по 5 декабря в регионе работает "горячая линия" по профилактике ВИЧ-инфекции
Умерла старейшая жительница России Клавдии Гадючкиной из Ярославской области, ей было 114 лет

157
Клавдия Гадючкина пережила важнейшие события в истории России: Октябрьскую революцию, Первую мировую, Великую Отечественную войну, становление и преобразования нашего государства.

Умерла старейшая жительница Ярославской области и абсолютная рекордсменка по продолжительности жизни в России Клавдия Михайловна Гадючкина. Она ушла из жизни в возрасте 114 лет. До своего 115-летнего юбилея пенсионерка не дожила всего несколько дней, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, пишет РБК.

Как утверждала сама Клавдия Гадючкина, она родилась 24 ноября 1909 года и уже отметила 116-летие. Однако в этом году данные уточнили: в метрических книгах была записана фактическая дата ее рождения — 5 декабря 1910 года по новому стилю. Таким образом, 5 декабря 2025 года ей могло исполниться 115 лет.

Клавдия Гадючкина пережила важнейшие события в истории России: Октябрьскую революцию, Первую мировую, Великую Отечественную войну, становление и преобразования нашего государства. В 15 лет она начала работать на ярославской мануфактурной фабрике «Красный перевал». За 40 лет прошла путь от прядильщицы до помощника мастера.

Несмотря на свой почтенный возраст, Клавдия Гадючкина продолжала вести домашние дела, интересовалась жизнью города и страны, сохраняла активность и позитивный настрой. «Чтобы прожить долго и счастливо, нужно работать и относиться ко всем с добром», — говорила долгожительница.

Клавдия Гадючкина признавалась, что считает себя счастливым человеком. У нее шесть внуков, восемь правнуков и пять праправнуков.

