УФСИН СО приняло участие в региональной конференции «Контрактная система в сфере закупок - 2024»

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Мероприятие прошло в торгово-выставочном центре «Экспо-Волга». Организатором выступила врио руководителя Главного управления организации торгов Самарской области Мария Карелина.

В рамках проведения региональной конференции с докладом о производственных мощностях исправительных учреждений региона выступил заместитель начальника регионального УФСИН Олег Петухов.

Также была организована выставка продукции, производимой подведомственными учреждениями. Участие УФСИН России по Самарской области в данном мероприятии было направлено на демонстрацию широкого ассортимента производимой продукции, на привлечение государственных и муниципальных заказчиков, а также на организацию сотрудничества с новыми представителями малого и среднего предпринимательства.

Участники конференции отметили высокое качество и большое разнообразие товаров, представленных региональным УФСИН.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО