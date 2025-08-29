Удаленно работающие сотрудники есть сегодня в 37% компаний Самары

Я нашел ошибку
Главные новости:
Торжественная церемония закладки килей новых судов состоялась в Самаре
Торжественная церемония закладки килей новых судов состоялась в Самаре
Мэр Самары вручил награду и поздравил коллектив «РКС-Самара» с новым рекордом
Мэр Самары вручил награду и поздравил коллектив «РКС-Самара» с новым рекордом
Федеральный проект «Потрогай грузовик» проведут в Самаре
Федеральный проект «Потрогай грузовик» проведут в Самаре
Количество заказов такси с детскими удерживающими устройствами заметно вырастет с началом учебного года
Количество заказов такси с детскими удерживающими устройствами заметно вырастет с началом учебного года
Мошенник представился самарчанке старшим специалистом отдела финансовых расследований Росфинмониторинга
Мошенник представился самарчанке старшим специалистом отдела финансовых расследований Росфинмониторинга
Звание «Почетный гражданин городского округа Самара» присвоено Владимиру Василенко и Анатолию Чижову
Звание «Почетный гражданин городского округа Самара» присвоено Владимиру Василенко и Анатолию Чижову
В Новокуйбышевске рецидивист украл микроволновую печь, пароварку, мясорубку и телевизор
В Новокуйбышевске рецидивист украл микроволновую печь, пароварку, мясорубку и телевизор
Флорист дал 5 советов по выбору букета ко Дню Знаний
Флорист дал 5 советов по выбору букета ко Дню Знаний
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.29
-0.15
EUR 93.49
0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В ТТУ Самары состоялся праздник для 16 будущих первоклассников
Бойцы ОМОНа познакомили самарских школьников с работой дронов и современной экипировкой
Кураторская экскурсия по выставке «Здесь осталось детство» пройдет в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Удаленно работающие сотрудники есть сегодня в 37% компаний Самары

29 августа 2025 10:17
170
Удаленно работающие сотрудники есть сегодня в 37% компаний Самары

В опросе  SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций из города.
Сотрудники на удаленке сегодня есть в 37% компаний Самары.


Лишь 4% опрошенных сообщили, что в их компании есть сотрудники, работающие удаленно из-за рубежа. Работодатели определились с оптимальным форматом занятости, оставив удаленку там, где это действительно необходимо и эффективно.


В компаниях, которые практикуют удаленный формат, он зачастую затрагивает лишь небольшую часть коллектива. Подавляющее большинство респондентов (75%) указали, что на удаленке работает менее 10% сотрудников. Еще 3% компаний сообщили, что удаленные сотрудники составляют от 10 до 20% штата.

Формат дистанционной занятости прочно закрепился в определенных профессиональных областях. Абсолютным лидером является сфера информационных технологий: в 39% компаний, где практикуется удаленка, дистанционно работают IT-специалисты. Сотрудники сферы продаж и инженеры работают удаленно в каждой пятой компании. В топ-5 также вошли эйчары (15%), сотрудники бухгалтерии и финансовых служб (8%). В структуре удаленной занятости также представлены такие сферы деятельности как закупки, call-центр, юриспруденция и маркетинг.
 

Время проведения: 4—26 августа 2025 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
За год больше половины самарцев увеличили доходы от подработки
28 августа 2025, 10:45
За год больше половины самарцев увеличили доходы от подработки
Чаще всего самарцы подрабатывают в сфере HoReCa, е-коме и такси Общество
301
53% самарцев против допуска на госслужбу вернувшихся релокантов
28 августа 2025, 09:56
53% самарцев против допуска на госслужбу вернувшихся релокантов
Среди мужчин поддержка ограничений для релокантов выше. Общество
289
20% самарцев считают наличие квартиры у партнера обязательным условием на старте отношений
27 августа 2025, 13:18
20% самарцев считают наличие квартиры у партнера обязательным условием на старте отношений
Большинство и женщин, и мужчин (33%) категорически против брачного договора, полагая, что отношения должны строиться только на доверии.  Общество
412
В центре внимания
Торжественная церемония закладки килей новых судов состоялась в Самаре
29 августа 2025  13:08
Торжественная церемония закладки килей новых судов состоялась в Самаре
10
В Самаре вышли из строя 120 светоточек уличного освещения
28 августа 2025  17:24
В Самаре вышли из строя 120 светоточек уличного освещения
663
Не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар.
28 августа 2025  16:25
С 29 августа по 3 сентября местами в регионе ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс
387
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
28 августа 2025  12:39
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
1723
В Самарской области задерживаются поезда из-за атаки БПЛА
28 августа 2025  09:44
В Самарской области задерживаются поезда из-за атаки БПЛА
634
Весь список