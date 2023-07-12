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Учебно-методический сбор гранатометчиков Росгвардии завершился в Самарской области

12 июля 2023 10:27
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Учебно-методический сбор гранатометчиков Росгвардии завершился в Самарской области

В Управлении Росгвардии по Самарской области завершился учебно-методический сбор штатных и нештатных сотрудников специальных подразделений полиции, назначенных на должности гранатометчиков. В течение нескольких дней под руководством инструкторов бойцы ОМОНа и СОБРа изучали теорию и практику стрельбы из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7.

Подобные сборы с сотрудниками полицейского спецназа проводятся минимум раз в квартал. «Перед началом занятий мы проводим так называемый «входной контроль», а после завершения сбора – «выходной», чтобы понять, насколько успешно боец спецподразделения усвоил знания» - рассказал заместитель начальника Управления Росгврадии по Самарской области полковник полиции Айбулат Сатвалдыев.

Учебно-методический сбор завершился практическими занятиями на войсковом стрельбище регионального управления. Сотрудникам Росгвардии необходимо было, используя различные типы боеприпасов, поразить мишени, находящиеся от них на различном удалении. С задачами росгвардейцы справились успешно, получив положительные оценки.

Теги: Росгвардия

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