Участники из  Самарской области стали победителями и призерами национального чемпионата «Абилимпикс»

В Москве завершился Национальный чемпионат «Абилимпикс» - крупнейшее в России состязание профессионального мастерства среди людей ограниченными возможностями здоровья.

Приветствие участникам и гостям Национального чемпионата «Абилимпикс» направил Президент Российской Федерации Владимир Путин. «Отрадно, что ваш масштабный проект развивается и на протяжении многих лет помогает людям с ограниченными возможностями здоровья реализовать свои таланты и способности, наметить перспективы для дальнейшего профессионального роста, получить новые знания и компетенции, найти хорошую, интересную работу», – подчеркнул Глава государства.

В этом году соревнования охватили 50 компетенций в 18 сферах экономики. В чемпионате приняли участие более тысячи человек со всей страны: школьники и студенты СПО и вузов, работающие граждане с ограниченными возможностями здоровья. Они продемонстрировали своё профессиональное мастерство в востребованных компетенциях из различных сфер экономики. По итогам состязаний в копилке Самарской области – 2 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовых медали. В числе призеров участники региональной сборной – ветераны СВО Станислав Егоров (в компетенции «Веб-разработка») и Александр Тарабаров (в компетенции «Столярное дело»).

Особая гордость региона – победа в международном зачете чемпионата. Россию в компетенции «Флористика» представила победитель Национального чемпионата 2024 года Алена Ретина (Самарский многопрофильный колледж имени В.В. Бартенева). По итогам состязаний конкурсантка получила золотую медаль.

Впервые в этом году 17 школьников Самарской области приняли участие в «Фестивале знакомства с профессией» и «Фестивале возможностей».



«Каждый год я вижу, как участники нашей команды растут, крепнут в своем мастерстве, становятся увереннее – и это, пожалуй, самое ценное, что дает «Абилимпикс», - отмечала ранее заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на церемонии награждения призеров чемпионата «Абилимпикс» 2024 года отмечал, что вопросы реабилитации, социализации и жизнеустройства людей с ограничениями в здоровье, поддержки их начинаний и стремлений остаются приоритетными направлениями в работе правительства России по указанию президента Владимира Путина и правительства Самарской области.

Для гостей чемпионата также были организованы мероприятия в рамках культурной и профориентационной программ, спортивные соревнования и мастер-классы, во время чемпионата была открыта выставочная экспозиция.

Чемпионат «Абилимпикс» проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети» при поддержке Минпросвещения России.

Фото: Центр развития движения Абилимпикс