Главные новости:
Рекорд был установлен в 1504-м матче Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ.
Овечкин - первый игрок, забросившим 900 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ
Участники дискуссии сосредоточились на формировании стратегии развития адаптивного спорта до 2030 года.
Состоялась сессия «Адаптивный спорт в эпоху перемен: отвечаем на вызовы времени»
Также в рамках полумарафона состоится осенний фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне».
В Самаре пройдет легкоатлетический забег «В беге мы едины»
Весь посадочный материал приспособлен к климатическим условиям.
В Самаре завершается сезон озеленения улиц и общественных пространств
В планах разработчиков – расширить функционал и создать мобильные версии программных комплексов.
Самарский политех запатентовал три программных продукта для автоматизации рутинных задач
В экспозиции представлены многочисленные исследования, посвящённые действующей Конституции России.
В СОУНБ открылась книжная выставка, посвящённая конституции России
Проект партии «Единая Россия» «Выбор сильных» объединяет борцов, дзюдоистов и самбистов для популяризации этих дисциплин, отметил трех кратный олимпийский чемпион, Герой России, сенатор Александр Карелин – председатель общественного совета партпроекта.
Сила духа и «братство поломанных ушей»: на форуме «Россия – спортивная держава» обсудили будущее единоборств
Основные ценности фестиваля «Мы талантливы!» – это создание условий для творческой самореализации молодежи на принципах инклюзии, формирование устойчивого сообщества участников инклюзивных практик.
Фестиваль инклюзивного творчества «Мы талантливы!» Самарской областной библиотеки для молодежи - победитель Всероссийского конкурса среди библиотек
Участники из  Самарской области стали победителями и призерами национального чемпионата «Абилимпикс»

6 ноября 2025 09:44
134
2 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовых медали.

В Москве завершился Национальный чемпионат «Абилимпикс» - крупнейшее в России состязание профессионального мастерства среди людей ограниченными возможностями здоровья.

Приветствие участникам и гостям Национального чемпионата «Абилимпикс» направил Президент Российской Федерации Владимир Путин. «Отрадно, что ваш масштабный проект развивается и на протяжении многих лет помогает людям с ограниченными возможностями здоровья реализовать свои таланты и способности, наметить перспективы для дальнейшего профессионального роста, получить новые знания и компетенции, найти хорошую, интересную работу», – подчеркнул Глава государства.

В этом году соревнования охватили 50 компетенций в 18 сферах экономики. В чемпионате приняли участие более тысячи человек со всей страны: школьники и студенты СПО и вузов, работающие граждане с ограниченными возможностями здоровья. Они продемонстрировали своё профессиональное мастерство в востребованных компетенциях из различных сфер экономики. По итогам состязаний в копилке Самарской области – 2 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовых медали. В числе призеров участники региональной сборной – ветераны СВО Станислав Егоров (в компетенции  «Веб-разработка») и Александр Тарабаров (в компетенции «Столярное дело»).

Особая гордость региона – победа в международном зачете чемпионата. Россию в компетенции «Флористика» представила победитель Национального чемпионата 2024 года Алена Ретина (Самарский многопрофильный колледж имени В.В. Бартенева). По итогам состязаний конкурсантка получила золотую медаль. 

Впервые в этом году 17 школьников Самарской области приняли участие в «Фестивале знакомства с профессией» и «Фестивале возможностей».
 

«Каждый год я вижу, как участники нашей команды растут, крепнут в своем мастерстве, становятся увереннее – и это, пожалуй, самое ценное, что дает «Абилимпикс», - отмечала ранее заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на церемонии награждения призеров чемпионата «Абилимпикс» 2024 года отмечал, что вопросы реабилитации, социализации и жизнеустройства людей с ограничениями в здоровье, поддержки их начинаний и стремлений остаются приоритетными направлениями в работе правительства России по указанию президента Владимира Путина и правительства Самарской области. 

Для гостей чемпионата также были организованы мероприятия в рамках культурной и профориентационной программ, спортивные соревнования и мастер-классы, во время чемпионата была открыта выставочная экспозиция.

Чемпионат «Абилимпикс» проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети» при поддержке Минпросвещения России.

 

Фото: Центр развития движения Абилимпикс

Теги: Самара

Весь список