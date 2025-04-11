У самарцев узнали, какие слова и устойчивые фразы коллег вызывают у них наибольшее раздражение

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Служба исследований hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди соискателей и выяснила, какие слова и устойчивые фразы коллег вызывают у них наибольшее раздражение. Исследование проводилось с 17 по 25 марта среди 2,6 тыс. российских соискателей.



Среди самых раздражающих слов первое место заняло «засинкаться», а также его вариации «синк» и «синкануться» – это отметили 19% опрошенных из Самарской области. По 15% голосов собрали сразу три варианта: «человечек», «задачка» и другие в уменьшительно-ласкательной форме, «услышимся», а также англицизм «асап» (от английского as soon as possible).

Далее идут «апрувить» и «заапрувить» - 13%, а по 11% респондентов отметили, что их раздражают слова «вкусный» (если речь не о еде — вкусный дизайн, вкусная картинка и т.д.) и «зашло» (в значении «понравилось»).



Интересно, что наибольшее неприятие уменьшительно-ласкательных слов испытывают представители среднего и высшего менеджмента (36%), тогда как финансисты и бухгалтеры менее чувствительны к этому (22%). «Засинкаться» вызывает наибольшее недовольство у работников закупок (28%), а «вкусный» раздражает каждого четвертого управленца среднего или высшего звена (24%), но только 18% менеджеров по продажам и HR-специалистов.



Среди устойчивых фраз лидирует «Ретроградный Меркурий» (как объяснение рабочих проблем) – 26% опрошенных Самарской области поделились, что эта фраза вызывает у них негативные эмоции. Четверть респондентов выделили выражение «Я вас (тебя) услышал», а 23% - «Все так делают». В топ-5 также попали «Референсы в аттаче» и «Припарковать вопрос/тему».



При этом фраза «Я вас (тебя) услышал» женщин раздражает больше, чем мужчин (27% против 22%). Объяснение проблемных ситуаций на работе «ретроградным Меркурием» вызывает наибольший негатив у ИТ-специалистов (26%) и сотрудников сферы науки и образования (25%), наименьший – у кадров из сферы туризма и общепита (10%). На выражение «Надо было вчера» сильнее всего реагируют юристы (35%), тогда как в других профессиях этот показатель не превышает 26%.