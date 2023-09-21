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У половины компаний есть штатные сотрудники без своего рабочего места в офисе

21 сентября 2023 09:15
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У половины компаний есть штатные сотрудники без своего рабочего места в офисе

Служба исследований hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, провела опрос среди работодателей и выяснила, что больше половины (56%) компаний по всей стране имеют в своих штатах сотрудников, но при этом не закрепляют за ними постоянных рабочих мест.

Опрос показывает, что на данный момент доля сотрудников, не имеющих постоянного рабочего места в офисах, невелика. Так, чаще всего (49%) у компании в таком формате трудятся от 5% до 10% штата. Более 90% персонала не имеют стационарного рабочего стола и стула лишь у 7% компаний.

Между тем, бизнес понимает, что и сотрудники в офисе, и сотрудники без постоянного нахождения в стенах компании должны иметь равный доступ к различным корпоративным коммуникациям. Так, 81% компаний разрешает всем одинаковый доступ в корпоративные чаты, мессенджеры и интернет-порталы. У каждой второй компании (53%) сотрудники без стационарного места всё равно имеют под рукой ноутбук, планшет, смартфон и прочую персональную технику от работодателя. 

При этом очевидным плюсом (кроме свободного нахождения в рабочее время вне офиса) для таких сотрудников является то, что 58% компаний разрешают им трудится по гибкому графику. Интересно, что работники, за которыми закреплено офисное пространство, в 65% не имеют возможности работать в гибком режиме.

«Рабочее место в офисе или на производстве — это подконтрольное работодателю пространство, где сотрудник должен находиться и где он исполняет свои обязанности. Мы видим, что работодатели становятся всё более гибкими в подходах к организации рабочей среды. С одной стороны, на восприятие ценности офисов повлияли несколько ковидных лет – люди (особенно из таких сфер как ИТ, диджитал, маркетинг, финансы, консалтинг) привыкли к удаленке, гибриду и свободному выбору мест работы. И теперь, в ситуации острого кадрового дефицита, когда сотрудники и кандидаты могут спокойной выбирать между множеством компаний, пытаться принудительно вернуть всех обратно в офисы весьма сложно. И сам бизнес осознает, что представителей ряда профессий в силу их специфики не стоит привязывать к рабочему столу и стулу, особенно, если люди отлично выполняют поставленные задачи. Сегодня довольный и лояльный работник – это одна из целей, к которой стремятся HR-менеджеры, чтобы снизить текучесть кадров. И комфортное рабочее место, где бы оно ни находилось, этому очень способствует», - отмечает административный директор hh.ru Марина Лобынцева.

Опрос работодателей свидетельствует, что чаще всего бизнес готов оформлять в штат, но при этом не считает нужным организовывать постоянное стационарное рабочее место для водителей, экспедиторов и курьеров. О такой практике относительно этих категорий работников заявили сразу 37% представителей компаний.

Также достаточно часто трудятся, не имея закрепленных за собой рабочих мест, специалисты по поддержке или обслуживанию клиентов (в 23% случаев), специалисты по продажам, работники клининговых служб и прочих административно-хозяйственных подразделений (21%). Некоторые работодатели отмечали, что в их компании не имеют закрепленного рабочего места в офисе сотрудники, которые работают на удаленке и лишь иногда приходят в офис.

Теги: Опрос

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