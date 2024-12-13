У каждого пятого самарца случались эксцессы на новогоднем корпоративе

116

Опрос, проведенный аналитиками hh.ru, показал, что не всегда новогодние корпоративы идут так, как задумали работодатели. Жители Самарской области рассказали, что на самом деле бывает во время новогодней елки на работе и какие санкции получают дебоширы. Опрос проводился в ноябре-декабре 2024 года среди трудоустроенных соискателей, участие приняли 3,2 тыс. человек из разных регионов России.



Обстановка по России



Опрос hh.ru показал, что неприятности во время новогоднего корпоратива случались в компании у каждого четвёртого (25%) россияне. Чаще всего (у 17%) это было связано с тем, что многие сотрудники «перебрали» с алкоголем. У 4% респондентов бывали случаи, когда коллеги выясняли отношения с помощью физической силы. Примечательно, что за год доля таких случаев, судя по итогам опроса, упала на 5 п.п.

Еще 2% опрошенных добавили, что им стало известно об интимной близости коллег на корпоративе. За год доля таких ответов сократилась на 5 п.п. Кроме того, 3% рассказали, что их коллег увольняли за девиантное поведение на корпоративе, что также на 4 п.п. меньше, чем в 2023 году.



Ситуация в Самарской области



В регионе эксцессы на корпоративах происходили чуть реже. 79% жителей Самарской области рассказали, что их празднования проходили без неприятностей. 17% респондентов отметили, что бывали ситуации, когда коллеги «перебирали» с алкоголем, а в 2% случаев сотрудники узнавали об интимной близости коллег. Еще 2% отметили, что бывали другие ситуации.

При этом лично участниками подобных эксцессов стали лишь 2% самарцев. Еще 2% затруднились ответить, а оставшиеся респонденты отрицали личное участие в неприятных ситуациях.