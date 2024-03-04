Треть самарцев возьмут короткий отпуск к Международному женскому дню

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32% жителей Самары оформили отпуск на неделю перед 8 марта, об этом говорят данные опроса «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» для Аналитического центра «АльфаСтрахование». Участие в исследовании приняли 1317 человек.

Почти половина из отпускников (43%) планируют туристическую поездку. 36% не собираются никуда ехать, а просто устали и хотят набраться сил. Каждый десятый опрошенный традиционно берет отпуск в начале весны, чтобы заняться домашними делами. А 4% опрошенных рассказали, что одним из аргументов в пользу весеннего короткого отпуска стало нежелание участвовать в корпоративных мероприятиях к Международному женскому дню.

Около 30% тех, кто собирается уехать на отдых, либо получили его в подарок от партнера, либо взяли отпуск именно для того, чтобы провести его со второй половиной в поездке. При этом большинство уезжающих поедут в туры по России – 55%. Остальные 45% планируют поехать за рубеж: из них в Таиланд 23%, Турцию – 20,5%, Египет – 19%, ОАЭ – 15%, страны Европы – 9,5%.

«Все чаще сотрудники берут короткие отпуска, сочетая их с праздничными выходными, чтобы сделать передышку и перезагрузиться. Обычно всплеск происходит в майские, но и март становится все более популярным, так как многие устают от холодов и серости и хотят сменить обстановку. Как показывает опыт многих руководителей коллективов, такие быстрые отпуска положительно сказываются и на эмоциональном состоянии сотрудников, и на их работоспособности», – говорит Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга «Медицина» «АльфаСтрахование».