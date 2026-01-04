Трассовые медицинские пункты региона на федеральной трассе М5 работают в круглосуточном режиме

Соблюдайте правила движения на дорогах в сложных погодных условиях.



В настоящее время на территории области сохраняются сложные погодные условия, а также введены ограничения движения на федеральных автомобильных дорогах для обеспечения безопасности пассажиров.



«На дорогах сильный снег, позёмка, порывистый ветер и, как следствие, очень плохая видимость. В таких условиях дорожная ситуация становится критически опасной. Желательно отменить поездку - это самое безопасное решение. Если есть возможность остаться дома или отложить поездку, то сделайте это», - отметил врио министра здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.



Водителям нужно быть осторожнее, потому что:



Видимость может упасть до 10-20 метров, а иногда и до нуля в порывах ветра («белая мгла»).

Дороги быстро заносит снегом, стирая разметку и обочины.

Высок риск заносов, цепных ДТП и выездов на встречную полосу.



Соблюдайте главные правила на дороге в метель:



СНИЖАЙТЕ СКОРОСТЬ. Двигайтесь со скоростью, соответствующей видимости. Если видно всего 50 метров — ваша скорость не должна превышать 50 км/ч.

ВКЛЮЧИТЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ И ЗАДНИЙ ПРОТИВОТУМАННЫЙ СВЕТ. Просто габаритов или ближнего света часто бывает недостаточно, чтобы вас вовремя заметили.

УВЕЛИЧЬТЕ ДИСТАНЦИЮ в 2-3 раза до впереди идущего автомобиля.

НЕ СОВЕРШАЙТЕ РЕЗКИХ МАНЁВРОВ: обгоны, перестроение, резкое торможение.

БУДЬТЕ ОСОБЕННО ОСТОРОЖНЫ на мостах, эстакадах и загородных трассах — там ветер сильнее.

ВОЗЬМИТЕ С СОБОЙ полностью заряженный телефон и дополнительное зарядное устройство, теплую одежду, воду и перекус.



Напоминаем, что трассовые медицинские пункты на федеральной трассе М5 работают в круглосуточном режиме.



При возникновении внештатной ситуации на дороге необходимо позвонить по номеру 112 или связываться с ближайшим ТМП:



"Печерское" 8-917-940-40-97, в районе села Печерское Сызранского района,

"Антоновка" 8-927-000-40-25 , в районе поселка Антоновка Сергиевского района,

"Августовка" 8-937-069-27-03, в районе села Августовка на границе Большечерниговского и Большеглущицкого районов,

"Курумоч"8-927-603-60-03, в районе села Курумоч Волжского района,

"Ягодное" 8-917-130-79-60, 16 км трассы обход Тольятти.



Пешеходам также нужно быть предельно внимательными!

Носите одежду со световозвращающими элементами.

Переходите дорогу только по пешеходным переходам, убедившись, что водители вас видят и пропускают.



Не отпускайте детей одних и регулярно напоминайте им правила дорожного движения.





Фото: минздрав СО