Трассовые медицинские пункты региона на федеральной трассе М5 работают в круглосуточном режиме

Соблюдайте правила движения на дорогах в сложных погодных условиях.
В настоящее время на территории области сохраняются сложные погодные условия, а также введены ограничения движения на федеральных автомобильных дорогах для обеспечения безопасности пассажиров.
«На дорогах сильный снег, позёмка, порывистый ветер и, как следствие, очень плохая видимость. В таких условиях дорожная ситуация становится критически опасной. Желательно отменить поездку - это самое безопасное решение. Если есть возможность остаться дома или отложить поездку, то сделайте это», - отметил врио министра здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.
Водителям нужно быть осторожнее, потому что:
Видимость может упасть до 10-20 метров, а иногда и до нуля в порывах ветра («белая мгла»).
Дороги быстро заносит снегом, стирая разметку и обочины.
Высок риск заносов, цепных ДТП и выездов на встречную полосу.
Соблюдайте главные правила на дороге в метель:
СНИЖАЙТЕ СКОРОСТЬ. Двигайтесь со скоростью, соответствующей видимости. Если видно всего 50 метров — ваша скорость не должна превышать 50 км/ч.
ВКЛЮЧИТЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ И ЗАДНИЙ ПРОТИВОТУМАННЫЙ СВЕТ. Просто габаритов или ближнего света часто бывает недостаточно, чтобы вас вовремя заметили.
УВЕЛИЧЬТЕ ДИСТАНЦИЮ в 2-3 раза до впереди идущего автомобиля.
НЕ СОВЕРШАЙТЕ РЕЗКИХ МАНЁВРОВ: обгоны, перестроение, резкое торможение.
БУДЬТЕ ОСОБЕННО ОСТОРОЖНЫ на мостах, эстакадах и загородных трассах — там ветер сильнее.
ВОЗЬМИТЕ С СОБОЙ полностью заряженный телефон и дополнительное зарядное устройство, теплую одежду, воду и перекус.
Напоминаем, что трассовые медицинские пункты на федеральной трассе М5 работают в круглосуточном режиме.
При возникновении внештатной ситуации на дороге необходимо позвонить по номеру 112 или связываться с ближайшим ТМП:
"Печерское" 8-917-940-40-97, в районе села Печерское Сызранского района,
"Антоновка" 8-927-000-40-25 , в районе поселка Антоновка Сергиевского района,
"Августовка" 8-937-069-27-03, в районе села Августовка на границе Большечерниговского и Большеглущицкого районов,
"Курумоч"8-927-603-60-03, в районе села Курумоч Волжского района,
"Ягодное" 8-917-130-79-60, 16 км трассы обход Тольятти.
Пешеходам также нужно быть предельно внимательными!
Носите одежду со световозвращающими элементами.
Переходите дорогу только по пешеходным переходам, убедившись, что водители вас видят и пропускают.
Не отпускайте детей одних и регулярно напоминайте им правила дорожного движения.
Фото: минздрав СО