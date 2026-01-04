Я нашел ошибку
Главные новости:
За исключением участка «Подъезд к г.Оренбург» (на данном участке автодороги ограничения продлены).
С 21:00 снимаются ограничения для движения по всем автодорогам Самарской области
При возникновении ЧС звоните по единому телефону пожарных и спасателей «112».
Ночью 5 января в губернии будет ветренно
Он отметил, что получает оперативные данные по обстановке, выполняемых работах по содержанию дорог и принимаемых мерах.
Вячеслав Федорищев держит на личном контроле ситуацию по ликвидации последствий сильного снегопада 
Автомобилисты могут лишиться водительских прав на срок до одного года за украшение автомобилей гирляндами красного цвета.
Юрист: за какое украшение автомобиля можно лишиться прав
Однако было запланировано такое же мероприятие на 8 января.
Новогоднее выступление на льду в Самаре 4 января отменено из-за неблагоприятных погодных условий
Гостей ждет встреча с любимыми конфетами - "Красной шапочкой", "Золотым петушком", "Мишкой на севере", "Чародейкой", "Золотой нивой" и многими-многими другими из коллекции собирателя конфетного этикета и упаковки Марины Целиной.
В музее Модерна открыта выставка «Конфетный этикет»
При возникновении внештатной ситуации на дороге необходимо позвонить по номеру 112 или связываться с ближайшим ТМП.
Трассовые медицинские пункты региона на федеральной трассе М5 работают в круглосуточном режиме
Температура воздуха в Самаре ночью -6, -8°С, днем -4, -6°С. На дорогах снежные заносы.
5 января в регионе снег, ветренно, до -8°С
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Трассовые медицинские пункты региона на федеральной трассе М5 работают в круглосуточном режиме

191
При возникновении внештатной ситуации на дороге необходимо позвонить по номеру 112 или связываться с ближайшим ТМП.

Соблюдайте правила движения на дорогах в сложных погодных условиях.

В настоящее время на территории области сохраняются сложные погодные условия, а также введены ограничения движения на федеральных автомобильных дорогах для обеспечения безопасности пассажиров.

«На дорогах сильный снег, позёмка, порывистый ветер и, как следствие, очень плохая видимость. В таких условиях дорожная ситуация становится критически опасной. Желательно отменить поездку - это самое безопасное решение. Если есть возможность остаться дома или отложить поездку, то сделайте это», - отметил врио министра здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

Водителям нужно быть осторожнее, потому что:

Видимость может упасть до 10-20 метров, а иногда и до нуля в порывах ветра («белая мгла»).
Дороги быстро заносит снегом, стирая разметку и обочины.
Высок риск заносов, цепных ДТП и выездов на встречную полосу.

Соблюдайте главные правила на дороге в метель:

СНИЖАЙТЕ СКОРОСТЬ. Двигайтесь со скоростью, соответствующей видимости. Если видно всего 50 метров — ваша скорость не должна превышать 50 км/ч.
ВКЛЮЧИТЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ И ЗАДНИЙ ПРОТИВОТУМАННЫЙ СВЕТ. Просто габаритов или ближнего света часто бывает недостаточно, чтобы вас вовремя заметили.
УВЕЛИЧЬТЕ ДИСТАНЦИЮ в 2-3 раза до впереди идущего автомобиля.
НЕ СОВЕРШАЙТЕ РЕЗКИХ МАНЁВРОВ: обгоны, перестроение, резкое торможение.
БУДЬТЕ ОСОБЕННО ОСТОРОЖНЫ на мостах, эстакадах и загородных трассах — там ветер сильнее.
ВОЗЬМИТЕ С СОБОЙ полностью заряженный телефон и дополнительное зарядное устройство, теплую одежду, воду и перекус.

Напоминаем, что трассовые медицинские пункты на федеральной трассе М5 работают в круглосуточном режиме.

При возникновении внештатной ситуации на дороге необходимо позвонить по номеру 112 или связываться с ближайшим ТМП:

 "Печерское" 8-917-940-40-97, в районе села Печерское Сызранского района,
 "Антоновка" 8-927-000-40-25 , в районе поселка Антоновка Сергиевского района,
 "Августовка" 8-937-069-27-03, в районе села Августовка на границе Большечерниговского и Большеглущицкого районов,
 "Курумоч"8-927-603-60-03, в районе села Курумоч Волжского района,
"Ягодное" 8-917-130-79-60, 16 км трассы обход Тольятти.

Пешеходам также нужно быть предельно внимательными!
Носите одежду со световозвращающими элементами.
Переходите дорогу только по пешеходным переходам, убедившись, что водители вас видят и пропускают.

Не отпускайте детей одних и регулярно напоминайте им правила дорожного движения.

 

Фото:  минздрав СО

Теги: Медицина

