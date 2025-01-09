Топ-3 качеств, которые чаще требовались самарцам в 2024 году

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В топ-3 социальных навыков, которые чаще требовались горожанам в 2024 году, — адаптивность, коммуникабельность и лояльность к переработкам В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

В этом году каждый второй самарец (50%) уделял внимание развитию как профессиональных навыков, так навыков социального взаимодействия. 23% сосредоточились исключительно на развитии hard skills, а 10% занимались совершенствованием soft skills.



Мужчины чаще женщин концентрировались на профессиональных навыках. Женщины же чаще работали над социальными навыками. Совершенствовать одновременно и те, и другие качества чаще всего приходилось горожанам с зарплатой от 100 тысяч рублей (51%).



Если говорить о наиболее важных soft skills, которые чаще всего требовались в течение 2024 года, то респонденты на первое место ставят стрессоустойчивость (32%), на второе — обучаемость (23%), на третье — адаптивность (20%). Над профессиональным развитием пришлось работать 19% опрошенных. По 15% вынуждены были тренировать ответственность, коммуникабельность и навыки поиска и анализа информации. Еще 13% пришлось воспитывать в себе лояльность к переработкам. 11% отметили важность навыка совместной работы, 10% — стремления к карьерному росту, 9% — организованности.



Женщинам чаще мужчин пришлось работать над эмоциональной стабильностью, в то время как мужчины чаще фокусировались на обучении.



Молодежь до 35 лет чаще тех, кто старше, совершенствовала стойкость к стрессовым ситуациям (48%), образовательные навыки (23%) и адаптивность (22%).



Время проведения: 12 ноября — 19 декабря 2024 года