Тольяттинский краеведческий музей участник нацпроекта «Семья»

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В этом году в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» в Тольяттинском краеведческом музее оборудуют выставочные залы, фондохранилище, обновят входную зону.



Для музейного фондохранилища будет закуплен и установлен комплекс универсальных специализированных систем хранения и дополнительных полок для мобильных шкафов. Все это позволяет не только обеспечить лучшую сохранность предметов, но и разместить большее их количество. Также в двух хранилищах установлены кондиционеры для поддержания в них постоянной оптимальной температуры, очень важной для обеспечения сохранности музейных предметов. Еще один кондиционер установлен в холле музея, т.к. холл является выставочным пространством, в котором располагаются экспонаты, также нуждающиеся в поддержании оптимального климата. Работа кондиционера также позволит создать во входной зоне музея комфортные условия для пребывания посетителей.

Приобретен радиогид, благодаря которому экскурсионное обслуживание посетителей стало более качественным.

В продолжение работ по проекту запланированы приобретение и установка витрин для экспонатов в выставочном зале музея на ул. Баныкина, установка передвижных шкафов в фондохранилище, приобретение и установка выставочного мультимедиа оборудования: интерактивной панели и планшетов, которые позволят сделать выставки музея более интересными, интерактивными, расширят возможности экспонирования документов и фотографий.



«Тольяттинский краеведческий музей является самым крупным муниципальным музеем городского округа Тольятти. Он ведет свою историю с 1962 г. ТКМ уверенно занимает место в числе ведущих музеев Самарской области, он активно занимается фондовой, выставочной и научно-исследовательской работой, проектной деятельностью, привлечением внебюджетных средств через участие в федеральных, региональных, городских программах, конкурсах грантов, укрепление партнерства с меценатами и спонсорами», – делятся сотрудники музея.



Благодаря реализации нацпроекта «Культура», за 6 лет модернизировано 69 муниципальных учреждений культуры, в том числе капитально отремонтировано 49 сельских домов культуры. Обновление инфраструктуры продолжится уже в рамках национального проекта «Семья» и в рамках региональной программы «Культурные люди».



В течение 2025 – 2029 годов в Самарской области будет создано 150 новых культурных пространств и отремонтировано не менее 50 учреждений культуры.

Фото: минкульт СО