Тольяттинские полицейские провели профилактическую беседу с подростками

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В целях формирования правовой культуры детей и подростков, профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, пропаганды здорового образа жизни сотрудники полиции Самарской области регулярно проводят профилактические мероприятия со школьниками.



Так, в Тольятти, начальник ПДН подполковник полиции Наталья Королева побеседовала с учащимися одной из городских школ на тему: «Подросток. Правонарушения и ответственность».



В ходе мероприятия подросткам было разъяснено, с каких лет наступает уголовная ответственность и какие наказания применяются за совершение преступлений. Наталья Валерьевна рассказала ребятам об ответственности за совершение таких преступлений, как: кража, грабеж, вымогательство, причинение телесных повреждений.



Подполковник полиции напомнила о важности безопасного поведения учащихся в школе, уважительного и корректного отношения к учителям, взрослым и сверстникам, вежливого общения в социальных сетях, настоятельно рекомендовав соблюдать правила поведения в общественных местах и в сети Интернет.



Сотрудник полиции напомнила учащимся о вреде алкогольных напитков, табака и наркотических веществ, объяснив о негативных последствиях их употребления.



Ребята с большим вниманием слушали гостей и получили ответы на все интересующие их вопросы.