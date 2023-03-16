Тольяттинские школьники стали очевидцами соревнований пожарно-спасательных частей

Вчера в Тольятти на базе 11 пожарно-спасательной части 31 пожарно-спасательного отряда прошли соревнования по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте в 2023 году.
В соревнованиях приняли участие 12 команд из 12 пожарно-спасательных частей 31 отряда.
Соревнования по проведению АСР при ликвидации ЧС на автомобильном транспорте проходят ежегодно с целью повышения уровня мастерства личного состава пожарно-спасательных подразделений, отработки приемов оказания первой помощи пострадавшим в ДТП, а также повышения уровня взаимодействия в составе караула при проведении аварийно-спасательных работ при ДТП.
Команды-участницы, состоящие из пожарных-спасателей г. Тольятти, г. Жигулевска и г. Отрадного, состязались между собой в скорости и правильности выполнения порядка действий по организации АСР на автомобильном транспорте при ДТП. Победители определялись по наименьшему общему количеству набранных баллов, которые складывались из времени проведения АСР и начисленных за нарушения при выполнении действий по проведению АСР штрафных баллов.
Во время проведения соревнований 11 ПСЧ посетил кадетский класс «Юный спасатель» и учащиеся из школы № 69. Школьникам посчастливилось увидеть весь алгоритм аварийно-спасательных работ, проводимых пожарными-спасателями на ДТП: разбор поврежденного автомобиля при помощи ГАСИ, транспортировка и оказание первой помощи пострадавшим и даже тушение внезапно возникшего возгорания ГСМ при помощи огнетушителя. Все выполняемые действия сопровождались рассказом с подробными пояснениями.
Пожарные обратили внимание ребят на то, что несоблюдение правил дорожного движения может привести к настоящему ДТП, а их последствия школьники увидели своими глазами.
По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом:
1 место – команда 13 ПСЧ (г. Тольятти);
2 место – команда 157 ПСЧ (г. Тольятти);
3 место – команда 101 ПСЧ (с. Богатырь г.о. Жигулевск)
Фото: ГУ МЧС СО