МЧС СО: профилактическая работа в преддверии новогодних праздников

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Приближаются новогодние и рождественские праздники. Для того, чтобы праздничное настроение не было омрачено происшествиями с огнем, сотрудники МЧС России напоминают гражданам правила пожарной безопасности при обращении с пиротехникой и электроприборами. С этой целью они проводят профилактические рейды и сходы с населением.

Так, сегодня инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти провели беседы с жителями Автозаводского района.

Специалисты рассказали тольяттинцам о рисках использования такой пожароопасной продукции, как пиротехника. Гражданам напомнили, что запускать пиротехнические изделия можно только на открытых участках и территориях на расстоянии не менее 20 метров от жилых домов, построек, сооружений. Нужно избегать запусков близи припаркованных автомобилей. Кроме того, сотрудники МЧС отметили, что пиротехнические изделия бытового назначения (I-III классов) не продаются для лиц, не достигших 16-летнего возраста. А профессиональная пиротехника (IV-V классов) вообще может быть в обороте только у лиц не моложе 18 лет, и имеющих специальное образование.

При установке в квартире такого неизменного атрибута праздника как новогодняя елка, также необходимо соблюдать определенные требования пожарной безопасности. Жители Автограда узнали, что нельзя ставить елку вблизи отопительных приборов, ни в коем случае не использовать при ее украшении вату и свечи – открытый источник огня. При выборе электрогирлянд для оформления помещений нужно ознакомиться с инструкцией от завода – изготовителя. Покупать электрогирлянды нужно только заводского производства. Так как в зимний праздничный период значительно повышаются нагрузки на электросети, желательно провести ревизию электророзеток в квартирах, не использовать электропровода с видимыми нарушения изоляции.

При обнаружении признаков пожара (запаха гари, задымления, искрения, пламени) необходимо немедленно вызвать пожарную охрану по телефонам «01» или «101», сообщив свой точный адрес и место пожара, а затем встретить пожарную охрану. Не оставлять припаркованные автомобили внутри кварталов. Заставленные машинами дворы мешают подъезду и развороту специальной пожарной техники, и, следовательно, скорейшему спасению людей и имущества от пожара, сообщает пресс-служба облМЧС.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО