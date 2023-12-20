Я нашел ошибку
Главные новости:
А также всех поклонников здорового и активного образа жизни с наступающим Новым годом поздравили Дед Мороз и Снегурочка.
В «МТЛ Арена» прошла торжественная церемония награждения знаками отличия ГТО
Каждая сказка изложена в книге на русском и на языке того народа, к которому она относится.
«Т Плюс» передала в детские библиотеки Самары книги «Теплые сказки»
Специалисты рассказали тольяттинцам о рисках использования такой пожароопасной продукции, как пиротехника и о правилах установки елки в квартире.
МЧС СО: профилактическая работа в преддверии новогодних праздников
В ближайшее время в регион будет поставлена новая партия вакцины  против COVID-19 - более 37 000 доз.
Более 20 тысяч жителей из групп риска прошли вакцинацию против COVID-19 
В нём предлагаются решения ряда системных проблем, с которыми сталкиваются участники спецоперации и их семьи.
Андрей Турчак: Десятый доклад рабочей группы по СВО направлен Президенту
Глава региона отметил, что рад встрече с людьми, которые сегодня творят историю самарского края, являясь надежной опорой не только для региона, но и всей страны.
Губернатор Дмитрий Азаров вручил землякам государственные награды
Он направлялся на правый берег реки Волга
В Самаре на Волге спасли провалившегося в промоину мужчину
Полицейский Дед Мороз уже спешит поздравить ребят с наступающим Новым Годом!
В Самаре полицейские и общественники присоединились к Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз»
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.09
-0.33
EUR 98.58
-0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
МЧС СО: профилактическая работа в преддверии новогодних праздников
В ТГУ состоялось итоговое в 2023 году заседание совета фонда «Духовное наследие» им. С.Ф. Жилкина
Самарские лютеране отметят Рождество
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

МЧС СО: профилактическая работа в преддверии новогодних праздников

20 декабря 2023 19:24
144
Специалисты рассказали тольяттинцам о рисках использования такой пожароопасной продукции, как пиротехника и о правилах установки елки в квартире.

Приближаются новогодние и рождественские праздники. Для того, чтобы праздничное настроение не было омрачено происшествиями с огнем, сотрудники МЧС России напоминают гражданам правила пожарной безопасности при обращении с пиротехникой и электроприборами. С этой целью они проводят профилактические рейды и сходы с населением.

Так, сегодня инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти провели беседы с жителями Автозаводского района.

Специалисты рассказали тольяттинцам о рисках использования такой пожароопасной продукции, как пиротехника. Гражданам напомнили, что запускать пиротехнические изделия можно только на открытых участках и территориях на расстоянии не менее 20 метров от жилых домов, построек, сооружений. Нужно избегать запусков близи припаркованных автомобилей. Кроме того, сотрудники МЧС отметили, что пиротехнические изделия бытового назначения (I-III классов) не продаются для лиц, не достигших 16-летнего возраста. А профессиональная пиротехника (IV-V классов) вообще может быть в обороте только у лиц не моложе 18 лет, и имеющих специальное образование.

При установке в квартире такого неизменного атрибута праздника как новогодняя елка, также необходимо соблюдать определенные требования пожарной безопасности. Жители Автограда узнали, что нельзя ставить елку вблизи отопительных приборов, ни в коем случае не использовать при ее украшении вату и свечи – открытый источник огня. При выборе электрогирлянд для оформления помещений нужно ознакомиться с инструкцией от завода – изготовителя. Покупать электрогирлянды нужно только заводского производства. Так как в зимний праздничный период значительно повышаются нагрузки на электросети, желательно провести ревизию электророзеток в квартирах, не использовать электропровода с видимыми нарушения изоляции.

При обнаружении признаков пожара (запаха гари, задымления, искрения, пламени) необходимо немедленно вызвать пожарную охрану по телефонам «01» или «101», сообщив свой точный адрес и место пожара, а затем встретить пожарную охрану. Не оставлять припаркованные автомобили внутри кварталов. Заставленные машинами дворы мешают подъезду и развороту специальной пожарной техники, и, следовательно, скорейшему спасению людей и имущества от пожара, сообщает пресс-служба облМЧС.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МЧС СО

Теги: Мероприятия МЧС Тольятти

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Фонд «Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина в 2023 году собрал рекордные 240 млн рублей на благотворительные цели.
20 декабря 2023, 15:37
В ТГУ состоялось итоговое в 2023 году заседание совета фонда «Духовное наследие» им. С.Ф. Жилкина
Фонд «Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина в 2023 году собрал рекордные 240 млн рублей на благотворительные цели. Образование
273
Победители регионального конкурса имеют возможность получить грант в размере 500 тысяч рублей на реализацию своего проекта.
24 ноября 2023, 14:25
В «Жигулёвской долине» определили победителей регионального этапа конкурса «УМНИК-2023»
Победители регионального конкурса имеют возможность получить грант в размере 500 тысяч рублей на реализацию своего проекта. Общество
670
По тактическому замыслу учений на участке автодороги произошло столкновение 2-х автомобилей.
22 ноября 2023, 17:21
В Тольятти провели учения по ликвидации последствий ДТП
По тактическому замыслу учений на участке автодороги произошло столкновение 2-х автомобилей. Общество
632
В центре внимания
Глава региона отметил, что рад встрече с людьми, которые сегодня творят историю самарского края, являясь надежной опорой не только для региона, но и всей страны.
20 декабря 2023  18:01
Губернатор Дмитрий Азаров вручил землякам государственные награды
246
В Самарской области увеличили прожиточный минимум
20 декабря 2023  13:11
В Самарской области увеличили прожиточный минимум
348
В Самаре запретили новогодние салюты от граждан
20 декабря 2023  12:59
В Самаре запретили новогодние салюты от граждан
389
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников органов безопасности с Днем работника органов безопасности РФ
20 декабря 2023  11:02
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников органов безопасности с Днем работника органов безопасности РФ
370
Глава региона обсудил с инициативными и неравнодушными земляками планы дальнейшей совместной работы, вопросы поддержки важных проектов, направленных на дальнейшее развитие региона.
19 декабря 2023  23:37
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с активистами волонтерских и молодежных движений региона
621
Весь список