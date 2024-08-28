Тольяттинка, работающая в одной из местных пекарен, была уволена незаконно

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Судебные приставы Автозаводского района №1 г. Тольятти защитили трудовые права гражданки, взыскав в ее пользу свыше 68 тысяч рублей невыплаченных работодателем отпускных и компенсации морального вреда, а также восстановили ее на работе.



Женщина, работающая в одной из местных пекарен, была уволена, по ее мнению, незаконно. Нареканий со стороны владельцев за все время работы в адрес работника не поступало. А потому для увольнения женщины с занимаемой должности не было никаких законных оснований, но несмотря на это трудовой договор с ней все же расторгли. За защитой своих прав женщина обратилась в суд.



На основании исполнительного документа судебный пристав-исполнитель возбудил исполнительное производство и уведомил об этом владельцев пекарни. Чтобы побудить организацию-должника исполнить требования исполнительного документа, судебный пристав-исполнитель наложил арест на расчетные счета организации.



В результате принятых мер трудовые права гражданки восстановлены: женщину восстановили на работе и выплатили ей всю сумму задолженности в размере 68 тысяч рублей.