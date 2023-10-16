Тольяттинец задолжал ребенку 450 тысяч рублей

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Судебные приставы Ставропольского района г. Тольятти убедили 35-летнего отца, задолжавшего своему ребенку, оплатить задолженность в размере 450 тысяч рублей.

После развода родителей несовершеннолетний ребенок остался с матерью. По решению суда отец обязан был ежемесячно перечислять часть денежных средств в счет алиментных платежей. Зная о своих обязательствах, он игнорировал данное требование, в результате чего и допустил задолженность в размере 450 тысяч рублей. В отделении судебных приставов Ставропольского района г. Тольятти было возбуждено исполнительное производство.

Должнику разъяснялись последствия игнорирования судебного решения. Кроме того, судебный пристав-исполнитель неоднократно беседовала с мужчиной, поясняя ему как важно участвовать в воспитании ребенка, оказывать финансовую помощь.

После разговора с судебными приставами житель г. Жигулевска полностью погасил алиментный долг. Денежные средства уже поступили взыскателю.