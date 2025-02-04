Тольяттинец убил взятую из приюта собаку молотком  для отбивки мяса

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В ходе мониторинга средств массовой информации и сети Интернет сотрудниками ГУ МВД Тольятти выявлена публикация о возможном ненадлежащем обращении с животным жителем одного из многоквартирных домов города.

Сотрудники тольяттинского гарнизона полиции зарегистрировали информацию, выявленную в социальной сети, выехали по указанному в сообщении адресу, оперативно установили местного жителя, разместившего публикацию, но не обратившегося в полицию, и приняли у него заявление с просьбой привлечь к ответственности лиц, совершивших жестокое обращение с собакой.

Полицейские установили владельцев погибшего животного, осмотрели их квартиру, изъяли предметы и следы, возможно имеющие отношение к происшествию. Для дальнейшего разбирательства предполагаемых злоумышленников сотрудники полиции доставили в отдел полиции.

Опрошенный по обстоятельствам произошедшего 37-летний местный житель пояснил, что около пяти месяцев назад они с супругой приняли решение взять из приюта собаку породы «пекинес». На первый взгляд, собака была милой и дружелюбной, что и побудило их сделать этот шаг и подарить ей новый дом. Однако, спустя некоторое время, начали проявляться неожиданные и тревожные поведенческие особенности. По словам мужчины, взятая из приюта собака начала вести себя агрессивно по отношению к ним. Это выражалось в частых рычаниях, укусах и непредсказуемых вспышках ярости, что создавало угрозу безопасности, как для самих супругов, так и для их окружения.

Так же со слов мужчины, в течение нескольких дней, находясь дома, он распивал спиртное, иногда с супругой, чаще – один. В один из дней, 20 января, собака вновь укусила его. Не сдержав эмоций, он взял первое, что попалось под руку - молоток для отбивки мяса и целенаправленно ударил собаку по голове. Из-за того, что раненая собака скулила, проснулась жена и попыталась оказать помощь животному. Когда пикинес перестал подавать признаки жизни, женщина сходила в ближайший магазин за пакетами, упаковала и отнесла животное к мусоропроводу, намереваясь в дальнейшем похоронить.

Как установили полицейские, пока женщина отсутствовала, собака пришла в себя и стала скулить, ее обнаружили жители дома и отнесли в ветклинику. При этом сняли происходящее на телефон и выложили в Интернет, не сообщив о случившемся в правоохранительные органы.

Животное скончалось в ветеринарном учреждении.

Отделом дознания отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по городу Тольятти после тщательного изучения собранных оперуполномоченными и участковыми уполномоченными полиции материалов и результатов экспертизы трупа животного в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Ранее не судимому злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО