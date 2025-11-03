Я нашел ошибку
Главные новости:
Спектакль начинается как читка пьесы: актеры в современных костюмах сидят на авансцене и зачитывают стихотворный текст из книги Грибоедова.
«СамАрт» сыграет спектакль «Горе от ума» на фестивале «Горе от ума - 200» в Саратове
Соревнования продлятся с 3 по 5 ноября на стадионе "Солидарность Самара Арена".
"Россия – спортивная держава": в Самаре стартовал Кубок России по гонкам дронов
Инспектор имеет право потребовать предъявить документ без обложки, если у него возникли сомнения в его подлинности.
За отказ снять обложку с прав водителям грозит штраф
Водитель легкового автомобиля с места ДТП госпитализирован.
В Похвистневском районе на 157 км автодороги «Самара-Бугуруслан» столкнулись ВАЗ2115 и КАМАЗ
Учащиеся активно задавали различные вопросы и получали на них компетентные ответы.
Полицейские и общественники региона провели экскурсию для учащихся полицейского класса
В связи с проведением спортивного мероприятия.
Утром 5 ноября в Самаре будет ограничено движение транспорта
Возбуждено уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий».
Тольяттинец приобретал для 16-летней дочери  спиртные напитки и совместно с ней  распивал их
Премьера видеоролика, посвященная Дню народного единства, станет музыкальным путешествием по самым живописным уголкам Приволжского федерального округа. 
«Гляжу в озера синие»: проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ представляет новую композицию ко Дню народного единства
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.89
-0.09
EUR 93.38
-0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Гляжу в озера синие»: проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ представляет новую композицию ко Дню народного единства
В преддверии Дня народного единства самарский Росреестр провел «Литературное застолье».
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка об архитектурном наследии самарского спорта
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Ноябрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Тольяттинец приобретал для 16-летней дочери  спиртные напитки и совместно с ней  распивал их

3 ноября 2025 11:17
151
Возбуждено уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий».

За вовлечение дочери в совершение антиобщественных действий в отношении тольяттинца возбуждено уголовное дело.

Инспекторами по делам несовершеннолетних Отдела полиции по Центральному району Тольятти  выявлен факт вовлечения несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий.

Установлено, что местный житель 1973 года рождения, неоднократно с февраля по сентябрь текущего года приобретал для 16-летней дочери  спиртные напитки – пиво, алкогольные коктейли, которые совместно с ней  распивал. С заявлением о данном факте обратилась в полицию экс-супруга тольяттинца. Женщина рассказала, что после развода дочь проживает с ней, а после встреч с отцом возвращается в состоянии алкогольного опьянения. Ранее женщина обращалась в органы внутренних дел. В отношении ее бывшего супруга полицейские  составили административный протокол по статье 6.10 КоАП РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ».

На днях ситуация повторилась: мужчина встретился с дочерью, купил алкогольный коктейль, который они распили во дворе дома. В настоящее время в отношении тольяттинца возбуждено уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий». Согласно санкции данной статьи, мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

По данному уголовному делу проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствующих совершению преступления.

Полицейские просят граждан обо всех ставших известными фактах неправомерных действиях в отношении несовершеннолетних немедленно сообщать в полицию по телефону «112», сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

Теги: Тольятти Уголовное дело

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы.
01 октября 2025, 20:14
Тольяттинец подозревается в мошенничестве при выполнении условий социального контракта
В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы. Закон
931
В ближайшее время следствию предстоит разобраться в произошедшем и установить роли  всех фигурантов уголовных дел.
26 сентября 2025, 14:32
Тольяттинские  полицейские вернули 85-летней  женщине  10 кг денег, похищенных мошенниками
В ближайшее время следствию предстоит разобраться в произошедшем и установить роли  всех фигурантов уголовных дел. Закон
771
Заведомо зная, что фактически осуществлять деятельность в качестве учредителя общества с ограниченной ответственностью он не будет.
05 сентября 2025, 21:05
20-летний тольяттинец незаконно использовал документы для образования юридического лица
Заведомо зная, что фактически осуществлять деятельность в качестве учредителя общества с ограниченной ответственностью он не будет. Закон
964
В центре внимания
Были рассмотрены ключевые результаты реализации нацпроектов в регионе, вопрос трудовой адаптации вернувшихся участников СВО, ряд жалоб граждан.
1 ноября 2025  17:30
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание и заседание областного правительства
698
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
31 октября 2025  11:54
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
593
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
31 октября 2025  11:40
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
1381
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  13:39
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
746
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  12:33
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
631
Весь список