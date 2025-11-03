Тольяттинец приобретал для 16-летней дочери  спиртные напитки и совместно с ней  распивал их

151

За вовлечение дочери в совершение антиобщественных действий в отношении тольяттинца возбуждено уголовное дело.

Инспекторами по делам несовершеннолетних Отдела полиции по Центральному району Тольятти выявлен факт вовлечения несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий.

Установлено, что местный житель 1973 года рождения, неоднократно с февраля по сентябрь текущего года приобретал для 16-летней дочери спиртные напитки – пиво, алкогольные коктейли, которые совместно с ней распивал. С заявлением о данном факте обратилась в полицию экс-супруга тольяттинца. Женщина рассказала, что после развода дочь проживает с ней, а после встреч с отцом возвращается в состоянии алкогольного опьянения. Ранее женщина обращалась в органы внутренних дел. В отношении ее бывшего супруга полицейские составили административный протокол по статье 6.10 КоАП РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ».

На днях ситуация повторилась: мужчина встретился с дочерью, купил алкогольный коктейль, который они распили во дворе дома. В настоящее время в отношении тольяттинца возбуждено уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий». Согласно санкции данной статьи, мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

По данному уголовному делу проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствующих совершению преступления.

Полицейские просят граждан обо всех ставших известными фактах неправомерных действиях в отношении несовершеннолетних немедленно сообщать в полицию по телефону «112», сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО