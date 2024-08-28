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«Тольяттиазот» провел масштабный детский фестиваль

28 августа 2024 14:58
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Фестиваль прошел на площади Дворца культуры «Тольяттиазот» и собрал около 2 000 жителей города.

«Тольяттиазот» провел масштабный детский фестиваль г. Тольятти, Россия — 28 августа 2024 года. Завершился третий сезон проекта «Тольяттиазота» «Лето с ТОАЗом». В честь этого компания организовала масштабный городской семейный праздник. Фестиваль прошел на площади Дворца культуры «Тольяттиазот» и собрал около 2 000 жителей города.

Праздничная программа включала в себя концерт с участием творческих коллективов ДК и работу интерактивных площадок. Гости смогли проверить логическое мышление в игровых пространствах, принять участие в конкурсах и интеллектуальных викторинах, освоить технику прыжков на батуте. Завершили праздник шоу мыльных пузырей и пенная дискотека. «Лето с ТОАЗом» — один из многочисленных проектов корпоративной политики предприятия, который приобрел городской масштаб.

В рамках проекта на протяжении летних каникул проводятся праздники на площадке ДК, интерактивные занятия в музеях города, экскурсии в пожарную часть предприятия и на местное телевидение, квесты по правилам дорожного движения от сотрудников ГИБДД.

В этом сезоне дети также смогли принять участие в мастерклассах от именитых легкоатлетов и чемпиона по боевому самбо, побывать на парусной регате и сыграть в лазертаг в Детском морском центре им. Е.А. Никонова.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО «ТОАЗ»:

- Интеллектуальное и творческое развитие, приверженность здоровому образу жизни — важные ориентиры социальных программ корпоративной политики Компании. Проект «Лето с ТОАЗом» — яркий пример того, как дети с пользой могут проводить каникулы, вовлекая в активный отдых и родителей, когда они свободны от работы. Мы с удовольствием транслируем наши ценности, приглашая всех жителей Тольятти, организуя для них семейные праздники городского масштаба и спортивные мероприятия. 

 

Фото предоставлено пресс-службой ТОАЗа

Теги: Тольятти

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