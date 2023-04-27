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Только 6% соискателей из Самарской области готовы работать вахтовым методом

27 апреля 2023 12:53
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Только 6% соискателей из Самарской области готовы работать вахтовым методом

Сегодня в России отмечают День вахтовика – неофициальный праздник всех, кто работает вахтовым методом. Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала более 5 миллионов резюме россиян, чтобы выяснить, кто именно чаще всего готов отправиться на вахту.

Работа вахтовым методом привлекает только 5% российских соискателей – эта доля остается неизменной с прошлого года. Наиболее популярен вахтовый метод среди жителей Чукотского АО: 20,6% местных соискателей указали в своих резюме готовность отправиться на вахту. На втором месте оказался Ямало-Ненецкий АО (18,2% соискателей региона), на третьем - Забайкальский край (17,0%). Среди регионов Поволжья больше всего желающих работать вахтовым методом в Башкирии и Оренбургской области, меньше всего – в Пензенской и Нижегородской областях, по 3%. В Самарской области этот показатель составляет 6%.

В топ-10 самых распространенных среди вахтовиков специализаций вошли водители (7,1% резюме вахтовиков), инженеры-конструкторы (5,0%), машинисты (4,6%), технологи (4,1%), инженеры-механики (3,9%), начальники смен (3,9%), менеджеры по продажам (3,7%), а также инженеры по эксплуатации (3,3%), инженеры ПТО (3,2) и руководители проектов (3,1%).
Чаще всего работу вахтой рассматривают мужчины – на них приходится 82% таких резюме. У 60% вахтовиков есть высшее образование, причем около тысячи соискателей имеют статус кандидата наук, а чуть менее сотни – статус докторов наук.

Теги: Опрос

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