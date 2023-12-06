Только 5% российских работодателей решили отказаться от новогодних корпоративов в целях оптимизации бюджета

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Рекрутинговая компания Get experts представляет исследование, посвященное планам компаний по празднованию Нового года. В опросе приняли участие 1390 респондентов, представляющих различные сферы деятельности, — 370 работодателей и 1020 сотрудников.

Новогодние праздники: ожидания работников

75% профессионалов говорят, что в их компании планируются новогодние корпоративы, но в разных формах и в разное время:

58% сказали, что у них будет вечеринка в ресторане (или другом месте вне офиса) в декабре;

у 10% корпоратив пройдет также в декабре, но в офисе;

6% отметят Новый год в кругу коллег в ресторане, но уже в январе;

в компаниях у 1% участников опроса праздник состоится в январе в офисе.

В 11% компаний, по словам их сотрудников, организованного празднования не будет, но каждый отдел сам устроит себе праздник. В 10% случаев у работников еще нет информации по поводу корпоративов. И только 4% опрошенных сказали, что их руководство решило отказаться от отмечания Нового года в целях оптимизации бюджета.

Новогодние каникулы в том или ином виде будут у 76% работников:

у 67% они совпадут с официальными и продлятся с 30 декабря по 8 января включительно;

работать удаленно с 25 по 30 декабря будут 5% респондентов, затем они уйдут на каникулы и выйдут на работу вместе со всей страной 9 января;

еще у 4% полноценные выходные начнутся уже 25 декабря и закончатся как у всех, 8 января.

У 14% участников опроса специфика работы не предполагает ухода на новогодние каникулы, еще 10% пока не располагают точной информацией о них.

62% опрошенных работников ожидают от компании подарки на Новый год: подарочные карты / сертификаты (29%), сладкие наборы (26%) или брендированный мерч (7%). 34% говорят, что их компании никогда ничего не дарили персоналу, и поэтому они не ожидают подарков, и у 4% компании испытывают финансовые трудности, поэтому подарков не будет.

10% профессионалов планируют поехать на зиму в более теплые страны и работать оттуда удаленно. Из них 8% говорят, что работодатели предоставляют им такую возможность на определенный срок (в 4% случаев — не более 1 месяца в год, в 4% — от 1 до 3 месяцев), еще 2% собираются уехать тайно, т. к. компания такой возможности не предоставляет. 62% никуда не поедут, потому что им «и здесь хорошо», 28% — из-за того, что руководство не дает такой возможности.

Новогодние праздники: планы работодателей

В целом планы компаний по празднованию Нового года оказались несколько оптимистичнее оценок сотрудников. Корпоративы планируют 87% работодателей:

в ресторане в декабре — 58%;

в офисе в декабре — 14%;

в ресторане в январе — 6%;

в офисе в январе — 1%.

Каждый отдел будет устраивать свой праздник в 8% компаний, еще в 8% руководство пока не решило, праздновать ли Новый год, и если праздновать, то где и когда. В 5% случаев принято решение отказаться от праздника ради оптимизации бюджета.

Новогодние каникулы по общероссийскому графику, с 30 декабря по 8 января, своим сотрудникам устроят 72% работодателей, 3% переведут всех на удаленку с 25 по 30 декабря, и еще 3% планируют увеличенные выходные, с 25 декабря по 8 января включительно. У 14% компаний специфика работы не позволяет устроить каникулы, 8% пока не определились с их сроками.

Дарить своим работникам подарки будут в 36% компаний. Это будут подарочные карты и сертификаты (31%), сладкие наборы (25%), подарки детям сотрудников (11%) и брендированный мерч (9%). В 20% компаний подарки не подарят потому, что никогда их не дарили, еще в 4% — из-за финансовых трудностей.

30% работодателей говорят, что дают сотрудникам возможность работать удаленно из других стран. В 6% случаев эта опция доступна в течение 1 месяца в году, в 9% — от 1 до 3 месяцев, и в 15% — более чем 3 месяца в год.

«Как видно из результатов исследования, так или иначе Новый год будут отмечать практически во всех российских компаниях; процент тех, кто отказывается от корпоративов и подарков, невысок, — отмечает генеральный директор рекрутинговой компании Get experts Ольга Шамбер. — Есть работодатели, которые планируют массовый уход на удаленную работу или даже выходные с 25 декабря, — в основном это бывшие подразделения международных компаний, ставшие самостоятельными юридическими лицами и решившие сохранить эту традицию. То, что планы работодателей во всем оправдывают ожидания работников и даже превышают их, по моему мнению, хороший знак. Это говорит о том, что компании чувствуют себя достаточно устойчиво и готовы нести расходы, не связанные напрямую со своей деятельностью: корпоративы, подарки, дополнительные выходные. Это окажет положительное влияние на лояльность сотрудников и психологический климат внутри компаний».