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Только 5% работающих самарцев планируют взять кредит на летний отпуск

13 мая 2024 12:59
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Только 5% работающих самарцев планируют взять кредит на летний отпуск

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения, уходящих в отпуск этим летом.

Согласно результатам опроса, 5% самарцев планируют взять кредит для оплаты своего летнего отдыха. При этом мужчины чаще женщин выбирают такой вариант (6% против 5% соответственно). Заем для отпуска горожане в возрасте до 44 лет берут чаще тех, кто старше (7 и 4%). Те, кто получает от 100 тысяч рублей в месяц, рассматривают возможность взять заем чаще тех, кто получает меньше. На отпуск за границей кредиты берут чаще, чем на отдых в пределах России (9 и 5%).

Однако большинство респондентов (82%) не поддерживает идею отпусков в кредит: «Рассчитываю уложиться в заработанное»; «Есть другие кредиты».
 

Время проведения: 13 апреля — 7 мая 2024 года

Теги: Опрос

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