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Только 28% работников Самарской области довольны своей зарплатой

20 октября 2022 11:20
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Только 28% работников Самарской области довольны своей зарплатой

Служба исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди жителей Самарской области и выяснила, довольны ли они своей заработной платой и как сильно она должна вырасти, чтобы полностью устраивать.

Уровень текущей зарплаты устраивает только 28% работников Самарской области (причем лишь 7% однозначно довольны своим доходом, еще 21% - скорее довольны, чем нет). 68% жителей региона сообщили, что нынешняя заработная плата их не удовлетворяет. Остальные затруднились ответить.

Чаще всех недовольство уровнем оплаты труда выражают представители профессиональных сфер «Безопасность» и «Наука, образование» (по 77% опрошенных здесь зарплата не устраивает), «Госслужба, НКО» (73%) и «Медицина, фармацевтика» (71%). Тех, кто доволен своей зарплатой, больше всего в сферах «Консультирование» (44%), «Высший менеджмент» (42%), «Закупки» (41%), «Добыча сырья» (39%) и «Управление персоналом» (38%).

24% жителей Самарской области признали, что их заработок должен вырасти более чем в два раза, чтобы его уровень их полностью устраивал. Еще 27% хотели бы, чтобы их текущая зарплата увеличилась ровно в два раза. 24% работников региона отметили, что им не хватает прибавки в 40-50%, чтобы зарплата их удовлетворяла. 15% будут полностью довольны оплатой труда, если она увеличится на 20-40%, еще 7% будет достаточно роста на 10-20%.

Чаще всего о необходимости увеличения зарплаты более чем в два раза говорили представители сфер «Наука, образование» (39%), «Высший менеджмент» (34%) и «Госслужба, НКО» (29%), ровно в два раза – в сферах «Искусство, развлечения, массмедиа» (38%), «Консультирование» (36%) и «ИТ, интернет, телеком» (33%).

Добавим, что достойной свою заработную плату сегодня считают только 16% работников региона, обратной точки зрения придерживаются 63%, а еще 21% полагают, что их зарплата – просто нормальная. Тех, кто не считает уровень оплаты своего труда достойным, больше всего в сферах «Безопасность» (80%), «Рабочий персонал» (79%) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (74%).

Теги: Опрос

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