Только 25% экономически активных самарцев считают, что взять ипотеку выгоднее, чем снимать жилье

157

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

На данный момент лишь 25% экономически активных самарцев считают, что взять ипотеку выгоднее. 36% видят больше плюсов в аренде жилья. 39% затруднились с ответом.



Сторонники ипотечных кредитов говорят: «Лучше платить за собственное жильё, но при наличии стабильного и достаточного дохода». Их оппоненты возражают: «Процентная ставка слишком большая, чтобы брать квартиру в ипотеку»; «Ипотека — это риски. Сегодня работаешь, а завтра никто не знает, что будет».



Женщины чаще мужчин высказывают мнение, что квартира в ипотеку выгоднее. Больше сторонников ипотеки среди респондентов от 35 до 45 лет (33%), среди более молодых — лишь каждый пятый (22%). Молодежь чаще остальных советует снимать квартиру (45%).



Чем выше доход, тем предпочтительнее съём жилья: за него выступают 46% горожан с зарплатой от 100 тысяч рублей, тогда как сторонников ипотеки больше среди тех, кто зарабатывает до 50 тысяч больше (32%).



Среди риелторов большинство сторонников ипотеки (54%).



Время проведения: 26 мая — 11 июня 2025 года