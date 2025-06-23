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Только 25% экономически активных самарцев считают, что взять ипотеку выгоднее, чем снимать жилье

23 июня 2025 10:28
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Только 25% экономически активных самарцев считают, что взять ипотеку выгоднее, чем снимать жилье

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

На данный момент лишь 25% экономически активных самарцев считают, что взять ипотеку выгоднее. 36% видят больше плюсов в аренде жилья. 39% затруднились с ответом.

Сторонники ипотечных кредитов говорят: «Лучше платить за собственное жильё, но при наличии стабильного и достаточного дохода». Их оппоненты возражают: «Процентная ставка слишком большая, чтобы брать квартиру в ипотеку»; «Ипотека — это риски. Сегодня работаешь, а завтра никто не знает, что будет».

Женщины чаще мужчин высказывают мнение, что квартира в ипотеку выгоднее. Больше сторонников ипотеки среди респондентов от 35 до 45 лет (33%), среди более молодых — лишь каждый пятый (22%). Молодежь чаще остальных советует снимать квартиру (45%).

Чем выше доход, тем предпочтительнее съём жилья: за него выступают 46% горожан с зарплатой от 100 тысяч рублей, тогда как сторонников ипотеки больше среди тех, кто зарабатывает до 50 тысяч больше (32%).

Среди риелторов большинство сторонников ипотеки (54%).
 

Время проведения: 26 мая — 11 июня 2025 года

Теги: Опрос

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