Только 15% самарских пап согласны уйти в декрет вместо супруги

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Примерно каждый седьмой отец в Самаре готов оформить официальный отпуск по уходу за ребенком и получать пособие вместо зарплаты. Остальные, помимо финансовых причин, уверены – ребенку с мамой всегда лучше.Об этом говорят данные опроса, который провела «АльфаСтрахование».

Дети есть у 91,5% опрошенных. Оставшиеся только планируют их завести. В отпуске по уходу за ребенком в данный момент находится только 3% опрошенных пап. В 93,5% случаев с детьми сидят мамы, еще в 4,5% - декрет оформлен на бабушек.

84% мужчин уверены, что ребенок, особенно грудной, должен быть с мамой. 15% готовы официально сидеть дома с ребенком. 4,5% рассматривают вариант ухода в декрет только в том случае, если это будет ситуативно или финансово обосновано.

26% предполагают, что оформление декрета скажется на ухудшении отношения с работодателем, так как это – нетипичная ситуация. 7,5% отметили, что в их окружении был опыт с решением мужчины уйти в отпуск по уходу за ребенком, который привел к потере работы. 23% допустили, что могли бы оформить сокращенный рабочий день, проводить больше времени с ребенком за счет этого и получать дополнительно к зарплате - пособие.

Среди тех, кто не готов на отпуск по уходу за ребенком, больше жен зарабатывают только 19,5% опрошенных. У 69% зарплаты сопоставимы. Оставшиеся зарабатывают меньше.

В опросе приняли участие 1198 человек.