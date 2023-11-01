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Только 12% самарцев верит в то, что в черную пятницу честно снижают цены

1 ноября 2023 10:12
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Только 12% самарцев верит в то, что в черную пятницу честно снижают цены

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

По мнению лишь 12% самарцев, «черная пятница» — это скорее честное снижение цен. 77% респондентов считают ноябрьскую распродажу обманом.

Мужчины чаще женщин называют большую распродажу в ноябре нечестной акцией: 82% против 71%. Респонденты старше 45 лет убеждены в этом чаще тех, кто моложе. Горожане с доходом от 80 тыс. руб. в месяц — чаще граждан с меньшей зарплатой.

73% не будет приобретать товары в «черную пятницу». Планирует покупки только каждый десятый.

Средняя сумма, которую респонденты готовы потратить в «черную пятницу», составляет 14 500 рублей.

3 из 10 опрошенных в «черную пятницу» планируют покупать бытовую технику и электронику. Приобрести одежду со скидками хотят 16% респондентов, гаджеты — 12%. По 8% планируют купить косметику и обувь, по 5% — товары для дома и мебель. Товары для детей и продукты питания в черную пятницу планируют купить по 3% горожан.

Время проведения: 26—31 октября 2023 года

Теги: Опрос

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