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«Т Плюс» определила лучшего специалиста по охране труда

23 ноября 2023 12:29
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«Т Плюс» определила лучшего специалиста по охране труда

В Самаре завершились соревнования профессионального мастерства «Т Плюс» - «Лучший специалист по охране труда 2023 года». Победителем стала главный специалист по охране труда Пермского филиала Татьяна Вшивкова.

В ходе соревнований Татьяна преодолела 5 этапов оценки умений и навыков, набрав 247,8 баллов из 290 возможных. В тройку лидеров также вошли Милена Порошина (Свердловский филиал) и Нина Игноватова (Самарский филиал). Двое лучших специалистов по охране труда будут представлять компанию «Т Плюс» на Всероссийских соревнованиях профмастерства в Москве.

Специалисты по охране труда являются одними из важнейших экспертов на энергопроизводстве. От их эффективной работы по профилактике нарушений правил безопасности и совершенствованию трудовых процессов во многом зависит жизнь и здоровье персонала предприятия. В рамках конкурса лучшие представители профессии в течение двух дней.

«В компании уделяется повышенное внимание безопасности труда сотрудников. Радует, что участники нынешнего конкурса показали высокие результаты, улучшив средний балл по целому ряду показателей по сравнению с прошлыми соревнованиями», - отметил заместитель главного судьи - руководитель направления отдела производственного обучения ПАО «Т Плюс» Вячеслав Страхов.

 

 

Теги: Т ПЛЮС

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