Сызранец погасил долг по алиментам в 354 тысячи рублей после ареста автомобиля

80

Житель Самарской области после развода с женой задолжал на содержание своего сына свыше 350 тысяч рублей. В рамках исполнительного производства по взысканию алиментных платежей сотрудниками отделения судебных приставов № 1 г. Сызрани и Сызранского района было установлено, что мужчина владеет транспортным средством «Suzuki Grand Vitara».

Выехав по адресу проживания должника, судебными приставами автомобиль был установлен. В отношении иномарки составили акт описи и ареста. Транспортное средство оставили мужчине на ответственное хранение, предупредив об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 312 УК РФ «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации». Также алиментщику сообщили, что в случае, если задолженность не будет погашена, автомобиль отправят на реализацию.

Не желая расставаться с внедорожником, должник полностью погасил имеющуюся перед сыном задолженность.

В настоящее время в Самарской области продолжается акция «Собери ребенка в школу». В рамках нее сотрудниками Службы проводятся рейдовые мероприятия по адресам должников-алиментщиков, организуются их встречи с представителями духовенства, а также используются иные методы побуждения к погашению задолженности перед детьми.

Всего с начала 2025 года благодаря работе судебных приставов в пользу детей взыскано свыше 954 миллионов рублей. Составлено 1280 административных протоколов и возбуждено 664 уголовных дела в отношении злостных неплательщиков алиментов.