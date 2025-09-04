Я нашел ошибку
Свой 500-ый волонтёрский час доброволец из Самарской области планирует провести на форуме «Россия – спортивная держава»
Клиенты «плана б.» от Билайна смогут обменять гигабайты на золото
Сызранец погасил долг по алиментам в 354 тысячи рублей после ареста автомобиля
В России эксплуатируется более 1,1 тысячи самолетов
В РФ впервые в году выросла средняя стоимость автомобилей
В Роскачестве дали советы по выбору готовой еды в супермаркетах
Тольяттинец подобрал ключи, потерянные бывшей женой, и обокрал чужую квартиру
Более 10 тысяч жителей Самары приняли участие в опросе по развитию городских пляжей
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
Сызранец погасил долг по алиментам в 354 тысячи рублей после ареста автомобиля

4 сентября 2025 11:46
80
Сызранец погасил долг по алиментам в 354 тысячи рублей после ареста автомобиля

Житель Самарской области после развода с женой задолжал на содержание своего сына свыше 350 тысяч рублей. В рамках исполнительного производства по взысканию алиментных платежей сотрудниками отделения судебных приставов № 1 г. Сызрани и Сызранского района было установлено, что мужчина владеет транспортным средством «Suzuki Grand Vitara».

Выехав по адресу проживания должника, судебными приставами автомобиль был установлен. В отношении иномарки составили акт описи и ареста. Транспортное средство оставили мужчине на ответственное хранение, предупредив об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 312 УК РФ «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации». Также алиментщику сообщили, что в случае, если задолженность не будет погашена, автомобиль отправят на реализацию.

Не желая расставаться с внедорожником, должник полностью погасил имеющуюся перед сыном задолженность.

В настоящее время в Самарской области продолжается акция «Собери ребенка в школу». В рамках нее сотрудниками Службы проводятся рейдовые мероприятия по адресам должников-алиментщиков, организуются их встречи с представителями духовенства, а также используются иные методы побуждения к погашению задолженности перед детьми.

Всего с начала 2025 года благодаря работе судебных приставов в пользу детей взыскано свыше 954 миллионов рублей. Составлено 1280 административных протоколов и возбуждено 664 уголовных дела в отношении злостных неплательщиков алиментов.

Теги: Судебные приставы

Новости по теме
В Чапаевске с женщины, притворившейся соцработницей, взыскан уголовный штраф
01 сентября 2025, 11:09
В Чапаевске с женщины, притворившейся соцработницей, взыскан уголовный штраф
Пока пожилая женщина находилась на кухне, мошенница украла у гостеприимной хозяйки денежные средства. Происшествия
444
С самарчанки взыскали моральный вред в пользу сотрудника транспортной безопасности
29 августа 2025, 13:24
С самарчанки взыскали моральный вред в пользу сотрудника транспортной безопасности
Находясь в состоянии наркотического опьянения, пассажирка поезда нанесла сотруднику транспортной безопасности несколько ударов ногой по голове. Происшествия
484
Судебные приставы в Тольятти приостановили работу базовой станции сети сотовой связи на 60 суток
28 августа 2025, 10:37
Судебные приставы в Тольятти приостановили работу базовой станции сети сотовой связи на 60 суток
Причиной недовольства стал тот факт, что из-за ее работы плотность потока электромагнитного поля в квартире превысила допустимые значения в более чем 3 раза. Общество
422
В центре внимания
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
4 сентября 2025  10:00
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
132
Месторасположение будущих объектов пока не определено. В настоящее время ведется поиск участков, которые отвечают всем необходимым требованиям.
3 сентября 2025  20:13
Вячеслав Федорищев анонсировал подписание концессии в сфере обращения с ТКО
389
Губернатор объявил о внедрении дополнительного инструмента кадровой политики – системы проверок госслужащих с применением полиграфа.
3 сентября 2025  16:01
Вячеслав Федорищев: полиграф как инструмент обеспечения честности и эффективности команды
444
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
3 сентября 2025  12:35
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
424
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
3 сентября 2025  12:02
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
376
Весь список