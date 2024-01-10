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Свыше 1 млрд рублей взыскали судебные приставы области с должников по алиментам

10 января 2024 13:29
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Свыше 1 млрд рублей взыскали судебные приставы области с должников по алиментам

Судебные приставы Самарской области взыскали за прошедший год 1,06 миллиарда рублей в пользу детей.

Исполнительные производства о взыскании алиментных платежей относятся к категории социально значимых и приоритетных для Службы судебных приставов. Многие вопросы по данной категории исполнительных производств были проработаны в ходе личных приемов граждан с руководством регионального управления. За 2023 год сотрудниками Службы в отношении 1866 должников составлены протоколы по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» и возбуждено 966 уголовных дел по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации – одна из самых распространенных мер обеспечения выплаты долга по алиментам. В 2023 году в отношении должников вынесено почти 8 тысяч постановлений об ограничении в праве выезда. Вторая по популярности мера – ограничение в праве управлять автомобилем или другим транспортным средством.

Всего в результате принятых судебными приставами-исполнителями мер за 2023 год должниками по алиментам в пользу своих детей было перечислено свыше 1,06 миллиарда рублей.

 

Теги: Судебные приставы

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