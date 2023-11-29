Свою продукцию на Международной выставке-форуме «Россия» представляют самарские сельхозпроизводители

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В 48-м павильоне ВДНХ со вторника и до конца недели ярмарочную торговлю осуществляют и представители самарского агропрома. Гостям Международной выставки-форума «Россия» наши предприятия предложат широкий выбор сыров из овечьего и коровьего молока, говядину тушеную премиум-класса и яблочный сок.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что аграрии региона вносят огромный вклад в продовольственный суверенитет нашей страны. «Благодаря комплексным мерам поддержки со стороны государства, технической модернизации предприятий и внедрению современных технологий аграрный сектор уверенно развивается. На ближайшее будущее наша цель – системно наращивать продуктивность и конкурентоспособность аграрной отрасли», - отметил Губернатор.

Международная выставка-форума «Россия» - прекрасная возможность заявить о себе самарским производителям натуральных, качественных и вкусных продуктов.

Сыровары ООО «Агропартнер» с 2021 занимаются изготовлением сыров по итальянской технологии под брендом «Paniere». Предприятие не только построило собственный завод по переработке молока, но и запустило единственную в Самарской области и третью в Российской Федерации молочную овечью ферму.

На ферме содержатся овцы французского происхождения породы Лакон – одной из самых продуктивных в мире. Жирность овечьего молока составляет 8%. Это позволило самарским сыроделам организовать производство уникального сыра из овечьего молока – пекорино. В ассортименте сыры на самый изысканный вкус – рикотто, монтазио, азиаго, горгондзола, качотта, моцарелла, страчателла, буррата, скаморца. Также вниманию покупателей предлагаются сырные десерты, основным ингредиентом которых является сливочный сыр рикотто.

Сейчас в хозяйстве 350 голов, 160 из них - дойные. В планах – довести поголовье овцематок до 1000 голов, построить и запустить цех по производству сыров мощностью до 95 тонн в год.

«Мы сегодня представляем наш продукт бренда «Paniere» на крупнейшем событии в жизни страны и, конечно, хотим заявить о себе, увеличить круг наших потребителей, - говорит заместитель руководителя ООО «Агропартнер» Лусине Клиджян. - У нас полностью закрытый цикл производства: все, начиная от кормов, которыми питаются наши животные, и до готового продукта, мы производим сами. У нас свои поля, животноводческий комплекс и собственное производство уникального и очень вкусного продукта – сыров из овечьего молока».

История компании «Савия-Фуд» началась пять лет назад. На базе крепкого фермерского хозяйства Сергея Савенкова из Хворостянского района вырос семейный проект по производству и реализации фермерских продуктов, в том числе – говядины тушеной из мяса бычков абердин-ангусской породы. В 2021 году в связи с расширением производства хворостянские фермеры объединились и создали сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив. Благодаря государственной поддержке в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» в кооперативе установлен убойный цех, закуплено оборудование для производства кормов. Участие в нацпроекте позволило возместить половину понесенных затрат.

Сегодня фермерская тушенка под брендом «Савия-Фуд» пользуется популярностью не только у жителей Самарской области, поступают заказы и из других регионов. Приобрести натуральный качественный продукт можно как в офлайн-магазине в селе Хворостянка, так и через интернет-магазин с доставкой.

«Мы приехали представить свою продукцию – тушенная говядина премиум качества и натуральный яблочный сок. Вся продукция приготовлена своими руками, например, тушенку готовим исключительно из мякоти и по советскому ГОСТу. Люди охотно подходят, смотрят, интересуются. Уже было несколько постоянных клиентов, которые у нас есть в Москве и ждут когда мы приедем, а потом приходят и берут нашу продукцию ящиками, - рассказывает генеральный директор ООО «Савия-Фуд» Евгения Бесчетнова. - Основное мое ожидание – увидеть своими глазами эту грандиозную выставку. Выставка прекрасная, насыщенная и все очень интересно. Утром успела посмотреть только павильоны «Просвещение», «Роскосмос», «Атом». Стенды просто невероятные. И прекрасно представлена наша Самарская область. Уверена, что детям здесь невероятно интересно и познавательно. Я очень рада, что мы здесь оказались. Приходите в 75-й павильон, где в День региона будет дегустация нашей продукции».

Международная выставка-форум «Россия» — это достижения страны, собранные на одной площадке. Ее проведение инициировал Президент Российской Федерации Владимир Путин. Впервые успехи и ключевые проекты всех 89 регионов нашей страны, а также ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций можно увидеть на одной площадке и испытать гордость за свою Родину.

«Эта идея Президента страны, уверен, даст мощнейший толчок развитию всех регионов России, поднимет настроение людей, а самое главное – чувство гордости за нашу страну», – отмечал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Выставка стартовала в Москве на ВДНХ в День народного единства, 4 ноября, и завершит свою работу в знаковый для Самарской области день – 12 апреля, в День космонавтики.

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Фото предоставлено министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области