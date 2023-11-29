Я нашел ошибку
Главные новости:
Команды 22 регионов – участников «Классной страны» представляют свои образовательно-туристические маршруты, разработанные педагогами образовательных организаций и туроператорами.
Пять проектов программ путешествий для школьников, разработанных в Самарской области, представлены в Москве
В лиге «Молодежь с идеями» Кира Савичева заняла второе место среди школьников в номинации «Креативное предпринимательство».
«Молодой предприниматель России»: студенты и школьники из Самарской области стали победителями конкурса 
Церемонии награждения предшествовала интеллектуальная борьба по направлению «Что? Где? Когда?».
В КРЦ «Звезда» наградили победителей интеллектуальной олимпиады среди студентов «IQ Самара»
Дмитрий Азаров рассказал, что все посетители выставки активно регистрируются на участие в розыгрыше туристической поездки в Самарскую область, на космодром «Байконур», а также на получение одного из главных призов – автомобиля Лада.
Дмитрий Азаров рассказал о достижениях Самарской области Дмитрию Чернышенко и Игорю Комарову на выставке «Россия»
Презентация прошла на площадке Дома народов России в Москве.
«Т Плюс» выпустила уникальную книгу с ранее не издававшимися сказками малых народов России
ЦПУ на станции Жигулевское Море объединил на одной площадке все ресурсы транспортно-логистических подразделений холдинга «РЖД».
Комфортная зона центра продажи услуг для клиентов ОАО «РЖД» открыта на станции Жигулевское Море
Гостям наши предприятия предложат широкий выбор сыров из овечьего и коровьего молока, говядину тушеную премиум-класса и яблочный сок.
Свою продукцию на Международной выставке-форуме «Россия» представляют самарские сельхозпроизводители
Инструменты бережливого производства могут быть применены на предприятиях любого профиля.
Самарский животноводческий комплекс «РАДНА» активно внедряет бережливое производство
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.61
-0.09
EUR 97.07
-0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
ОДК-Кузнецов стал финалистом «Межрегиональной Квиз-Лиги. Самара»
В самарском ДК "Заря" состоится фестиваль национальных культур «Когда мои друзья со мной»
Декабрьские мероприятия пройдут в Музее Эльдара Рязанова в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Свою продукцию на Международной выставке-форуме «Россия» представляют самарские сельхозпроизводители

29 ноября 2023 16:35
105
Гостям наши предприятия предложат широкий выбор сыров из овечьего и коровьего молока, говядину тушеную премиум-класса и яблочный сок.

В 48-м павильоне ВДНХ со вторника и до конца недели ярмарочную торговлю осуществляют и представители самарского агропрома. Гостям Международной выставки-форума «Россия» наши предприятия предложат широкий выбор сыров из овечьего и коровьего молока, говядину тушеную премиум-класса и яблочный сок.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что аграрии региона вносят огромный вклад в продовольственный суверенитет нашей страны. «Благодаря комплексным мерам поддержки со стороны государства, технической модернизации предприятий и внедрению современных технологий аграрный сектор уверенно развивается. На ближайшее будущее наша цель – системно наращивать продуктивность и конкурентоспособность аграрной отрасли», - отметил Губернатор.

Международная выставка-форума «Россия» - прекрасная возможность заявить о себе самарским производителям натуральных, качественных и вкусных продуктов.

Сыровары ООО «Агропартнер» с 2021 занимаются изготовлением сыров по итальянской технологии под брендом «Paniere». Предприятие не только построило собственный завод по переработке молока, но и запустило единственную в Самарской области и третью в Российской Федерации молочную овечью ферму. 

На ферме содержатся овцы французского происхождения породы Лакон – одной из самых продуктивных в мире. Жирность овечьего молока составляет 8%. Это позволило самарским сыроделам организовать производство уникального сыра из овечьего молока – пекорино.  В ассортименте сыры на самый изысканный вкус – рикотто, монтазио, азиаго, горгондзола, качотта, моцарелла, страчателла, буррата, скаморца. Также вниманию покупателей предлагаются сырные десерты, основным ингредиентом которых является сливочный сыр рикотто.

Сейчас в хозяйстве 350 голов, 160 из них - дойные. В планах – довести поголовье овцематок до 1000 голов, построить и запустить цех по производству сыров мощностью до 95 тонн в год. 

«Мы сегодня представляем наш продукт бренда «Paniere» на крупнейшем событии в жизни страны и, конечно, хотим заявить о себе, увеличить круг наших потребителей, - говорит заместитель руководителя ООО «Агропартнер» Лусине Клиджян. - У нас полностью закрытый цикл производства: все, начиная от кормов, которыми питаются наши животные, и до готового продукта, мы производим сами. У нас свои поля, животноводческий комплекс и собственное производство уникального и очень вкусного продукта – сыров из овечьего молока».

История компании «Савия-Фуд» началась пять лет назад. На базе крепкого фермерского хозяйства Сергея Савенкова из Хворостянского района вырос семейный проект по производству и реализации фермерских продуктов, в том числе – говядины тушеной из мяса бычков абердин-ангусской породы. В 2021 году в связи с расширением производства хворостянские фермеры объединились и создали сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив. Благодаря государственной поддержке в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» в кооперативе установлен убойный цех, закуплено оборудование для производства кормов. Участие в нацпроекте позволило возместить половину понесенных затрат.

Сегодня фермерская тушенка под брендом «Савия-Фуд» пользуется популярностью не только у жителей Самарской области, поступают заказы и из других регионов. Приобрести натуральный качественный продукт можно как в офлайн-магазине в селе Хворостянка, так и через интернет-магазин с доставкой.

«Мы приехали представить свою продукцию – тушенная говядина премиум качества и натуральный яблочный сок. Вся продукция приготовлена своими руками, например, тушенку готовим исключительно из мякоти и по советскому ГОСТу. Люди охотно подходят, смотрят, интересуются. Уже было несколько постоянных клиентов, которые у нас есть в Москве и ждут когда мы приедем, а потом приходят и берут нашу продукцию ящиками, - рассказывает генеральный директор ООО «Савия-Фуд» Евгения Бесчетнова. - Основное мое ожидание – увидеть своими глазами эту грандиозную выставку. Выставка прекрасная, насыщенная и все очень интересно. Утром успела посмотреть только павильоны «Просвещение», «Роскосмос», «Атом». Стенды просто невероятные. И прекрасно представлена наша Самарская область. Уверена, что детям здесь невероятно интересно и познавательно. Я очень рада, что мы здесь оказались. Приходите в 75-й павильон, где в День региона будет дегустация нашей продукции».

Международная выставка-форум «Россия» — это достижения страны, собранные на одной площадке. Ее проведение инициировал Президент Российской Федерации Владимир Путин. Впервые успехи и ключевые проекты всех 89 регионов нашей страны, а также ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций можно увидеть на одной площадке и испытать гордость за свою Родину.

«Эта идея Президента страны, уверен, даст мощнейший толчок развитию всех регионов России, поднимет настроение людей, а самое главное – чувство гордости за нашу страну», – отмечал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Выставка стартовала в Москве на ВДНХ в День народного единства, 4 ноября, и завершит свою работу в знаковый для Самарской области день – 12 апреля, в День космонавтики.

Не пропустите День Самарской области 30 ноября на выставке «Россия» на ВДНХ! Следите за новостями и расписанием событий на стенде Самарской области в социальных сетях https://t.me/samarossiya, https://vk.com/samarossiya, https://ok.ru/samarossiya.

 

Фото предоставлено министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

Теги: Акценты Москва Россия Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Об инвестиционном потенциале региона участникам и гостям выставки расскажут ведущие эксперты из различных сфер экономики на круглом столе.
24 ноября 2023, 14:34
На выставке-форуме «Россия» Самарская область представит инвестиционные возможности для предпринимателей
Об инвестиционном потенциале региона участникам и гостям выставки расскажут ведущие эксперты из различных сфер экономики на круглом столе. Общество
664
Это крупнейшее деловое событие отрасли, организуемое Министерством транспорта РФ при поддержке Правительства России.
16 ноября 2023, 19:17
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в «Транспортной неделе»
Это крупнейшее деловое событие отрасли, организуемое Министерством транспорта РФ при поддержке Правительства России. Политика
1288
На ВДНХ начнет работу Международная выставка-форум «Россия». Событие, равного которому еще не было ни в истории ВДНХ, ни в истории нашей страны.
01 ноября 2023, 14:58
4 ноября Самарская область представит свои достижения на Международной выставке-форуме «Россия»
На ВДНХ начнет работу Международная выставка-форум «Россия». Событие, равного которому еще не было ни в истории ВДНХ, ни в истории нашей страны. Общество
815
В центре внимания
Самарская область представит туристический потенциал на ВДНХ на выставке «Россия»
29 ноября 2023  13:21
Самарская область представит туристический потенциал на ВДНХ на выставке «Россия»
218
Карту жителя Самарской области получили в этом году более 111 тысяч человек
29 ноября 2023  11:48
Карту жителя Самарской области получили в этом году более 111 тысяч человек
502
Яндекс Карты обновили панорамы Самары
29 ноября 2023  11:27
Яндекс Карты обновили панорамы Самары
263
Гости выставки смогут познакомиться с достижениями нашего региона в экономике и промышленности.
28 ноября 2023  18:01
30 ноября на выставке-форуме «Россия» пройдет День Самарской области
490
Движение Первых приглашает жителей Самарской области присоединиться к акции «Ёлка желаний»
28 ноября 2023  13:48
Движение Первых приглашает жителей Самарской области присоединиться к акции «Ёлка желаний»
445
Весь список