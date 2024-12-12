Судебные приставы взыскали уголовный штраф с самарчанки за кражу денег с банковского счета

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Молодая самарчанка похитила деньги с банковского счета своего близкого друга. Судебные приставы Кировского района г. Самары взыскали с девушки уголовный штраф в размере 50 тысяч рублей.

Жительница г. Самары, получив доступ к телефону своего друга, в течение нескольких минут перевела с его счета на свой нужную сумму. Общая сумма ущерба составила около 26 тысяч рублей. Мужчина, увидев на следующий день нулевой баланс карты, сразу же догадался, что денежные средства похитила его подруга.

Суд признал девушку виновной в совершении преступления по ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража» и обязал выплатить уголовный штраф в размере 50 тысяч рублей.

Судебные приставы ознакомили должницу с материалами исполнительного производства и установили срок для добровольного исполнения решения суда. Спустя время, прибыв по явке на прием в отделение судебных приставов, девушку предупредили, что если она не оплатит задолженность, в суд будет направлено представление о замене уголовного штрафа на иной вид наказания.

Узнав, что уголовный штраф может быть заменен обязательными работами, девушка в этот же день оплатила задолженность в размере 50 тысяч рублей. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Самарской области