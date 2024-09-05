Судебные приставы Тольятти помогли получить пострадавшему в ДТП компенсацию морального вреда

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Житель г. Тольятти, двигаясь вечером по одной из улиц своего города, допустил наезд на несовершеннолетнего, переходящего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате столкновения ребенку был причинен тяжкий вред здоровью. Суд признал водителя автомобиля виновным в совершении преступления по ч.1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» и, помимо назначения уголовного наказания, принял решение обязать виновника ДТП выплатить пострадавшему компенсацию в размере 200 тысяч рублей.

Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов Автозаводского района № 2 г. Тольятти. Судебным приставом-исполнителем должник был уведомлен о возбуждении в отношении него исполнительного производства, и о возможности применения к нему мер принудительного исполнения.



В связи с неисполнение решения суда в установленный законом срок сотрудником Службы были вынесены постановления об обращении взыскания на находящиеся на банковских счетах мужчины денежные средства и получаемую им заработную плату.

В результате принятых сотрудником Службы мер моральный вред, причиненный несовершеннолетнему, компенсирован.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.