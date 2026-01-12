Судебные приставы Сызрани взыскали штраф с мужчины за ложный донос на знакомую

Житель Самарской области сообщил в полицию об угоне транспортного средства. Написав заявление, мужчина указал, кто является похитителем. Однако в ходе проверки было установлено, что он добровольно передал обвиняемой женщине ключи.

Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос» и назначил наказание в виде уголовного штрафа в размере 30 тысяч рублей. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов № 1 г. Сызрани и Сызранского района.

В рамках исполнительного производства сотрудниками Службы в отношении мужчины были вынесены постановления о наложении ареста на денежные средства должника, находящиеся на его расчетных счетах, а также о запрете на совершении регистрационных действий в отношении его транспортного средства.

В результате принятых мер уголовный штраф за ложный донос был взыскан, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Самарской области