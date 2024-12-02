Судебные приставы Самары заставили бьюти-мастера пройти флюорографическое обследование

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Судебные приставы добились, чтобы женщина, работающая в индустрии красоты, обратилась в медицинское учреждение для обследования на туберкулез.

Уклонение самарчанкой прохождения указанного обследования влечет риск заболевания туберкулезом и его переходом в активную форму, что создает угрозу для окружающих людей. Судебными приставами установлено, что женщина работает лешмейкером и ежедневно оказывает услуги в бьюти-индустрии.

Должница, зная, что в отношении нее возбуждено исполнительное производство, продолжала игнорировать посещение рентгенолога. Судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о взыскании с женщины исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. Флюорографическое обследование жительница г. Самары прошла только после того, как ее привлекли к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера».

Должница предоставила сотрудникам Службы результаты обследования, после чего исполнительное производство окончили.