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Судебные приставы Самарской области передали гумпомощь пострадавшим жителям Курской области

12 августа 2024 17:35
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Сегодня гуманитарный груз доставили в региональное отделение «Народного фронта».

Судебные приставы Самарской области передали гуманитарную помощь бойцам специальной военной операции и жителям Курской области, пострадавшим в результате атак Вооруженных сил Украины.

Сегодня гуманитарный груз доставили в региональное отделение «Народного фронта». В состав гуманитарной помощи для курян вошли средства личной гигиены, бытовая химия, продукты питания, предметы одежды. Судебными приставами Комсомольского района г. Тольятти были собраны наборы и для тех, кто сейчас находится на передовой, героически защищая нашу Родину. В их состав по большой части вошли медикаменты, жгуты, дезинфицирующие средства, перевязочный материал и др.

«События, что мы наблюдаем, не могут оставить никого равнодушным. Сбор гуманитарной помощи – это то малое, чем мы можем помочь тем, кому поддержка нужна прямо сейчас», – обобщили участники мероприятия, сообщает пресс-служба  ГУФССП России по Самарской области.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУФССП России по Самарской области

Теги: Самара Судебные приставы

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