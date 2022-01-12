Судебные приставы Самарской области передали четверых детей органам опеки

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На основании решения суда в отделении судебных приставов одного из районных центров области возбуждено исполнительное производство о лишении родительских прав жительницы 63 региона за невыполнение своих обязательств по воспитанию своих несовершеннолетних детей. По решению суда все 4 ребенка должны были быть переданы органам опеки и попечительства для дальнейшего жизнеустройства.

Судебным приставом-исполнителем одновременно с возбуждением исполнительного производства осуществлен выход совместно с представителями органов опеки и попечительства по указанному в исполнительном производстве месту жительства должницы. Женщина была дома с детьми. Сотрудники Управления ФССП России по Самарской области вручили ей требование, разъяснили решение суда, а также сообщили о ее правах и обязанностях. После этого детей передали представителям органов опеки и попечительства района.

Исполнительное производство окончено.