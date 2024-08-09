Судебные приставы помогли жителю Самары получить зарплату

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Организация, занимающаяся грузоперевозками, своевременно не выплатила заработную плату своему работнику. Судебные приставы Куйбышевского района г. Самары взыскали с руководства компании в пользу бывшего сотрудника свыше 120 тысяч рублей.

После расторжения трудового договора работодатель не произвел окончательный расчет с бывшим сотрудником. Спустя время, не дождавшись положенных выплат, мужчина обратился в суд, который после рассмотрения материалов дела удовлетворил требования гражданина.

В отделении судебных приставов Куйбышевского района г. Самары возбудили исполнительное производство. В добровольном порядке решение суда руководство компании не исполнило. В отношении должника вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, в результате проведенных исполнительных действий установлено, что должник имеет расчетные счета в банках. Не желая добровольно погашать задолженность перед своим работником, сотрудник Службы вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства. На депозитный счет отделения судебных приставов поступила сумма, достаточная для погашения долга.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.