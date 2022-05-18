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Судебные приставы помогли пострадавшей от затопления квартиры самарчанке

18 мая 2022 11:35
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Судебные приставы помогли пострадавшей от затопления квартиры самарчанке

Судебные приставы отделения Самарского района г. Самары обязали товарищество собственников жилья произвести работы по устранению причин залива одной из квартир. Добиться исполнения решения суда удалось после взыскания с организации исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. 

    Женщина, проживающая на 9 этаже многоквартирного дома, неоднократно обращалась в ТСЖ с претензией произвести ремонт кровли и восстановительный ремонт квартиры в связи с периодическим затапливанием помещения. Несмотря на то, что ТСЖ, под управлением которого находится жилой дом, было неоднократно уведомлено о фактах залива квартиры, соответствующий ремонт проведен не был. Экспертиза установила, что причинами подтопления стала изношенность защитного фартука по верху стены и необходимость выполнения примыкания к выступающей вентиляционной шахте по стене, смежной с основной кровлей здания. Суд удовлетворил требования истца и обязал ТСЖ провести работы по ликвидации выявленных нарушений.

    На основании поступившего исполнительного документа в отделении судебных приставов Самарского района г. Самары было возбуждено исполнительное производство, о чем должник был уведомлен в установленном порядке. Сотрудник Службы вручил требование об исполнении решения суда и предупредил об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». По причине бездействия со стороны руководства ТСЖ судебный пристав вынес в отношении должника постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей.

Осознав серьезность ситуации, ТСЖ предоставило акт выполненных ремонтных работ. Судебным приставом был совершен выход по адресу взыскательницы и установлен факт исполнения судебного решения.

    Исполнительное производство окончено фактическим исполнением. 

Теги: Судебные приставы

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