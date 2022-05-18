Судебные приставы помогли пострадавшей от затопления квартиры самарчанке

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Судебные приставы отделения Самарского района г. Самары обязали товарищество собственников жилья произвести работы по устранению причин залива одной из квартир. Добиться исполнения решения суда удалось после взыскания с организации исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей.

Женщина, проживающая на 9 этаже многоквартирного дома, неоднократно обращалась в ТСЖ с претензией произвести ремонт кровли и восстановительный ремонт квартиры в связи с периодическим затапливанием помещения. Несмотря на то, что ТСЖ, под управлением которого находится жилой дом, было неоднократно уведомлено о фактах залива квартиры, соответствующий ремонт проведен не был. Экспертиза установила, что причинами подтопления стала изношенность защитного фартука по верху стены и необходимость выполнения примыкания к выступающей вентиляционной шахте по стене, смежной с основной кровлей здания. Суд удовлетворил требования истца и обязал ТСЖ провести работы по ликвидации выявленных нарушений.

На основании поступившего исполнительного документа в отделении судебных приставов Самарского района г. Самары было возбуждено исполнительное производство, о чем должник был уведомлен в установленном порядке. Сотрудник Службы вручил требование об исполнении решения суда и предупредил об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». По причине бездействия со стороны руководства ТСЖ судебный пристав вынес в отношении должника постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей.

Осознав серьезность ситуации, ТСЖ предоставило акт выполненных ремонтных работ. Судебным приставом был совершен выход по адресу взыскательницы и установлен факт исполнения судебного решения.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.